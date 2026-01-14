Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |SEGÚN LOS DATOS DEL INDEC EN TODO EL PAÍS

Inflación 2025: la más baja después de 8 años

Fue de 31,5% y el Gobierno lo festejó aunque analistas advierten que pudo haber encontrado su piso. En diciembre se aceleró a 2,8% por transportes y servicios

Inflación 2025: la más baja después de 8 años
14 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

La inflación cerró 2025 en 31,5%, su nivel más bajo en ocho años -tal como lo adelantó este diario en su edición del lunes- una cifra celebrada por el gobierno del presidente Javier Milei pero que analistas advierten que puede haber encontrado su piso.

En diciembre los precios aumentaron 2,8% en la medición mes a mes, siguiendo una tendencia que comenzó en junio, informó el instituto público de estadísticas (Indec).

Los mayores aumentos en el último mes del año se registraron en transporte, vivienda y tarifas como el agua y el gas. Alimentos y Bebidas no alcohólicas subieron promedio 3,1%

Pese al repunte, el resultado global de 2025 fue el menor desde 2017, cuando la inflación se ubicó en 24,8%, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La administración de Milei celebró el dato como un triunfo de su programa de ajuste fiscal, con el que el presidente promete frenar el alza desbocada de precios.

LEA TAMBIÉN

Las canastas básicas se dispararon en diciembre: 4,1%

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”, escribió en la red X el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al festejar la cifra como un “logro extraordinario”.

“Toto, el más grande”, escribió escuetamente Milei al repostear el comentario de su ministro.

En diciembre de 2023, al asumir, Milei devaluó el peso argentino más de 50% y encendió la “motosierra” con la que redujo gastos y congeló presupuestos. Así Argentina cerró 2024 con 117,8% de inflación, casi la mitad del 211,4% que se registró el año anterior.

DICIEMBRE “FUE MALO”

Sin embargo, economistas advierten que el dato de diciembre encendió señales de alerta.

“El dato de inflación de diciembre fue malo”, dijo a AFP Guido Zack, director del área de Economía del centro de estudios Fundar, al recordar que se trata del séptimo mes consecutivo de aumento del índice de precios.

El analista añadió que “los procesos de desinflación no son tan rápidos y tan lineales como planteó a la sociedad el presidente Milei”, quien ha prometido que la inflación pronto será un “mal recuerdo” para los argentinos.

Para Zack, el gobierno priorizó el resultado electoral de las legislativas de octubre, en las que el partido de Milei ganó más bancas de lo esperado, “y un tipo de cambio bajo para mostrar una mejor situación macroeconómica”.

Numerosos economistas advierten que el tipo de cambio sigue apreciado, un factor que limita la acumulación de reservas en dólares por parte del Banco Central y plantea riesgos para la sostenibilidad del proceso de desinflación.

Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, estima que “el plan de estabilización de Milei encontró un piso de inflación que no puede romper”. En la calle, la percepción era similar. Cristina Gómez, una abogada de 60 años, dijo que no había “nada para festejar”.

“Lo que noto es que mi dinero rinde muchísimo menos”, contó.

LEA TAMBIÉN

El impacto en el dólar, el Monotributo y Ganancias

Para Florencia, una docente de 40 años que pidió no dar su apellido, “lo único que no aumenta es el precio del trabajador, de su salario”.

“Así que, por supuesto, si bien quizás no hay un aumento de precios como en otros momentos, hay un estancamiento salarial tan grande que se siente un montón”, explicó.

Teniendo en cuenta los doce meses, desde julio que el sendero alcista comenzó la racha: julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%) y diciembre (2,8%). A su vez, los meses con mayor inflación fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y diciembre (2,8%).

Lo cierto es que el IPC del último mes del año quedó por encima de lo que habían promediado las principales consultoras, que oscilaban entre 2,3% y 2,6%.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

