A un año del crimen de Mateo Yagame, el dolor de su familia sigue intacto. Nada ni nadie podrá devolverles a Mateo, pero su historia volvió a conmover en las últimas horas a partir de un mensaje profundamente emotivo: el de Karina, la mujer que recibió el corazón del joven asesinado en La Plata y que decidió escribirle a su mamá.

“Quiero que sepas que llevo a Mateo conmigo en cada paso. Cuando me levanto, cuando respiro profundo, cuando me emociono… es su corazón el que marca mi ritmo”, escribió Karina en un texto que emocionó a Noelia (mamá de Mateo) por la fuerza de sus palabras y el amor que transmite.

Mateo fue atacado el 11 de enero de 2025 en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Tras la agresión, fue trasladado al Hospital San Martín, donde permaneció internado durante dos días. Finalmente, falleció a causa de una grave herida que dañó la arteria femoral.

En su mensaje, Karina acompañó el reclamo de justicia de la familia y destacó el valor humano de Mateo: “Es doloroso saber que un ser de luz terminó su camino de forma tan violenta, pero su corazón sigue aquí, dándome fuerza a mí y, espero, dándote un poco de consuelo a vos. Tu hijo es un héroe”.

Las palabras no solo reflejan el impacto de la donación de órganos, sino también la injusticia que sigue pesando sobre el caso. A un año del crimen, la causa judicial continúa atravesada por demoras, prórrogas y omisiones, mientras recién ahora la Justicia vuelve a ordenar medidas que debieron haberse tomado hace meses.

“Mientras su corazón lata en mi pecho, su memoria estará viva, protegida y honrada”, cerró Karina, dejando en claro que Mateo no solo salvó una vida, sino que dejó una huella imborrable.

El mensaje reavivó el dolor, pero también el reclamo: ¿por qué, en un año, no se hizo lo que recién ahora se vuelve a ordenar?

Una pregunta que sigue sin respuesta y que mantiene abierta la herida de una familia que solo pide lo que corresponde: verdad y justicia.