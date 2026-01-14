Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Extienden la inscripción para carreras de salud
14 de Enero de 2026 | 03:10
Edición impresa

Se extendió la preinscripción 2026 para las carreras públicas y gratuitas de formación en Salud que impulsa la cartera sanitaria provincial.

Las mismas se dictan en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, en 4 entre 51 y 53.

Entre las carreras se incluyen las Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Farmacia Hospitalaria, Acompañamiento Terapéutico, Hemoterapia, Laboratorio, Radiología, Protésico Dental, Estadística, Emergencias y Hemoterapia. También está disponible la preinscripción para carreras de auxiliares y cursos superiores y de formación continua.

La preinscripción virtual estará disponible hasta mañana en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE). Las clases comienzan en abril de este año.

Según se explicó, los títulos expedidos en las sedes de las Regiones Sanitarias cuentan con validez nacional otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y habilitan a gestionar la matrícula provincial, según corresponda.

Las Tecnicaturas Superiores No Universitarias tienen una duración de tres años y requieren título secundario completo. En tanto, los cursos de Auxiliares y los postítulos se cursan en un año.

Para aspirar a una vacante, además de la preinscripción virtua los postulantes deberán realizar el curso virtual y autoadministrado “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”, que estará disponible próximamente. Luego, entre el 2 de febrero y el 6 de marzo, deberán completar la inscripción presencial en la sede elegida.

El 9 de marzo se publicarán los listados de ingresos directos y de vacantes sujetas a sorteo. El sorteo se realizará el 16 de marzo.

Para más información sobre la oferta disponible, los pasos y requisitos de inscripción, se puede acceder al sitio web : https://www.ms.gba.gov.ar/.../ingreso-a-carreras-2026/

 

