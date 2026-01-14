Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12

El domingo por la mañana, vecinos de 37 entre 12 y 13, barrio Norte, se encontraron con las obleas amarillas de ”infracción” en sus vehículos. Las multas generaron enojo entre los frentistas, que aseguran que solo una parte del tramo tiene prohibición para estacionar, mientras que el resto del cordón está habilitado.

No cede la polémica en 37 entre 11 y 12 / Demian Alday

“Está prohibido estacionar solo del lado izquierdo pero a partir de un cartel que está a mitad de cuadra y a unos metros de la esquina 13”, explicó Pablo Techeira, vecinos afectado. Por su parte, Tamara Rojas, otra frentista perjudicada, aclaró: “Antes abajo de la señal había un cartel que indicaba desde dónde regía la prohibición pero fue vandalizado meses atrás”.

Desde la Comuna explicaron a EL DIA que en 37 entre 12 y 13 el cartel de prohibido estacionar no indica “a partir de esta señal”, por lo que, la prohibición aplica a toda la cuadra. No obstante, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que la prohibición de estacionar debe estar claramente señalizada para ser exigible. En general, la restricción rige desde el punto donde se encuentra la señal, salvo que se indique que alcanza a toda la cuadra. Un punto que hoy genera controversia entre vecinos y autoridades municipales.

