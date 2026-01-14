Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Colonia de arte gratuita en Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos
Reclamos en 25 y 58 por olores nauseabundos en una boca de tormenta
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
La familia de un policía preso con perpetua insiste en su inocencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de sorpresivas infracciones, los vecinos aseguran no tener en claro la normativa vigente en la cuadra de barrio Norte
El domingo por la mañana, vecinos de 37 entre 12 y 13, barrio Norte, se encontraron con las obleas amarillas de ”infracción” en sus vehículos. Las multas generaron enojo entre los frentistas, que aseguran que solo una parte del tramo tiene prohibición para estacionar, mientras que el resto del cordón está habilitado.
No cede la polémica en 37 entre 11 y 12 / Demian Alday
LE PUEDE INTERESAR
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
LE PUEDE INTERESAR
El prodigio local becado por Harvard
“Está prohibido estacionar solo del lado izquierdo pero a partir de un cartel que está a mitad de cuadra y a unos metros de la esquina 13”, explicó Pablo Techeira, vecinos afectado. Por su parte, Tamara Rojas, otra frentista perjudicada, aclaró: “Antes abajo de la señal había un cartel que indicaba desde dónde regía la prohibición pero fue vandalizado meses atrás”.
“Está prohibido estacionar solo del lado izquierdo pero a partir de un cartel que está a mitad de cuadra y a unos metros de la esquina 13”
Pablo Techeira
Vecino afectado
Desde la Comuna explicaron a EL DIA que en 37 entre 12 y 13 el cartel de prohibido estacionar no indica “a partir de esta señal”, por lo que, la prohibición aplica a toda la cuadra. No obstante, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que la prohibición de estacionar debe estar claramente señalizada para ser exigible. En general, la restricción rige desde el punto donde se encuentra la señal, salvo que se indique que alcanza a toda la cuadra. Un punto que hoy genera controversia entre vecinos y autoridades municipales.
“Antes el letrero tenía un cartel abajo que indicaba desde dónde regía la prohibición pero fue vandalizado meses atrás”
Tamara Rojas
Frentista perjudicada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí