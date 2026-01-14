Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTA VEZ UN JOVEN FUE INTERCEPTADO POR UNA PATOTA

El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto

Golpes y amenazas en el Bosque: asaltaron a un estudiante / Web

14 de Enero de 2026 | 03:25
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrido dentro del Bosque platense volvió a encender las alarmas y se suma a una serie de episodios que este diario viene informando en las últimas semanas en distintos sectores de ese tradicional espacio verde. En esta oportunidad, la víctima fue un joven estudiante de 22 años que fue asaltado y golpeado por un numeroso grupo de personas, varias de ellas aparentemente menores de edad.

Según pudo saber EL DIA, todo ocurrió cuando el denunciante caminaba por calle Centenario, dentro del predio del Bosque, en dirección a la avenida 60. Según relató ante la comisaría Novena, fue interceptado por unas ocho personas, entre hombres y mujeres, que lo rodearon de manera intimidante. Uno de los integrantes del grupo, visiblemente exaltado, le exigió la entrega de sus pertenencias mientras le mostraba un arma de fuego, sin que pudiera determinar si se trataba de un revólver o una pistola. Al mismo tiempo, otro de los atacantes intentaba calmar la situación para que la víctima accediera al robo.

La violencia escaló rápidamente cuando otro de los agresores exhibió una cuchilla y comenzaron las agresiones físicas. El joven aseguró haber recibido golpes de puño y culatazos en la nuca, la cabeza, la espalda y los pies. Tras el ataque, los delincuentes le sustrajeron un celular, un llavero con las llaves de su domicilio y un anillo dorado, para luego internarse nuevamente en el bosque sin siquiera huir del lugar.

El hecho refuerza la preocupación por la reiteración de ataques en ese sector de la ciudad, especialmente en horarios nocturnos, y vuelve a poner en debate la falta de seguridad en uno de los espacios públicos más concurridos de La Plata.

