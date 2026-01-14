Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |EN PRIMERA PERSONA

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

Con fuerte presencia local, continúan los trabajos para aplacar los incendios en Chubut. Cómo se despliegan y cuáles son sus sensaciones. El desafío de tratar de llevar soluciones a una zona muy afectada

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

Con helibaldes que distribuyen hasta 1.500 litros de agua, los helicópteros combaten el fuego / EL DIA

14 de Enero de 2026 | 03:16
Edición impresa

Seis de enero. Minutos después de las 17, Luciano Basílico -platense, piloto y mecánico- recibió junto a su equipo de trabajo, la orden de atacar el fuego que comenzaba a desplegarse sobre Epuyén, localidad ubicada al noroeste de Chubut. Desde entonces, junto a brigadistas, otros pilotos y un extenso grupo de mantenimiento, combate la serie de incendios que mantiene en vilo al sur argentino.

Los días posteriores al inicio del desastre, el fuego desbocado consumió miles de hectáreas y provocó la evacuación masiva de personas principalmente en Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. También se emitieron alertas de prevención en provincias cercanas como Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, e inclusive, se cortó un trayecto de la Ruta 40.

Luciano Basílico es piloto y mecánico de JasFly, empresa platense cuya flota de helicópteros se especializa -hace más de 30 años- en el combate de incendios forestales.

Además de él, los platenses abocados a la ardua tarea de apagar la voracidad de las llamas -también integrantes de la empresa local mencionada-, se encuentran Gustavo Echeverri, Mariano Pérez y Ignacio Mendive, quienes comandan los helicópteros en los focos de incendio de Lago Puelo, Bolsón y Epuyén. A su vez, son coordinados por Gabriel Ciezcar, jefe de operaciones. También está presente Marcelo Scaramellini y los operarios Matias Valenzuela, Germán Crivaro, Juan Terrein y Pablo Castelani.

DIA 1

“El incendio en Epuyén, que estuve desde el minuto 1, fue el más grande que me tocó estar arriba del helicóptero”, contó a EL DIA Basílico. “El escenario era devastador. El equipo de radio no funcionaba, todos hablaban a la vez. No había una cabeza a la cuál seguir”, agregó.

Entonces, el platense, junto a pilotos y brigadistas de todo el país, hicieron “lo más humano posible”: “Tiramos baldes de agua arriba de las casas, a gente, animales mientras los bomberos evacuaban”, relató Basílico. “Había una persona que con una manguera intentaba contener el incendio. Era un desastre: le tirábamos agua a una casa, volvíamos al lago a recargar -un trayecto de 1:30 o 2 minutos- y después no podíamos reingresar por la columna de humo”, sumó.

Aquel día 1, los trabajos se mantuvieron hasta la noche, cuando el sol se escondió cerca de las 21:30. A la mañana siguiente, recomenzaron y se desplegaron durante todo el día. “Cuando volvimos, el camping que estaba al lado del lago estaba prendido fuego. Volamos los días siguientes y el resultado fue terrible”. Hoy, con focos más leves, el ciclo continúa repitiéndose.

 

El escenario era devastador. El equipo de radio no funcionaba, todos hablaban a la vez. No había una cabeza a la cuál seguir. Fue el incendio más grande que me tocó estar arriba del helicóptero”

Luciano Basílico
Piloto y mecánico de JasFly

 

CÓMO ES EL TRABAJO DESPLEGADO

Los helicópteros buscan sofocar el fuego con helibaldes -herramienta de hasta 1.500 litros- que se recargan en espejos de agua, como por ejemplo, Lago Puelo. Además, cuentan con el apoyo del equipo de tierra, como bomberos y brigadistas.

Asimismo, durante la noche se desarrollan tareas de mantenimiento: “Se hace a la noche. Por ejemplo ayer terminamos a la 1:30 de la madrugada”, explicó Basílico y detalló: “Mi objetivo es que estén operativos todo el tiempo. Todos los días se realiza una limpieza y una revisión pos vuelo, que es de seguridad”.

Según el piloto y mecánico platense, es necesario tener en cuenta que el motor del helicóptero hace mucha fuerza: “Levanta más de 1.000 litros de agua a 700 metros de altura en medio de una nube de cenizas”, describió.

Hoy, en el sur argentino, hay alrededor de 50 personas -entre pilotos, mecánicos, mantenimiento y gente de oficina- trabajando para subsanar el desastre climático.

SENSACIONES

En el relato del platense, dos emociones se impactaron en su relato. El primero fue orgullo: “Por mis compañeros. Es un placer trabajar con ellos. Y tengo mi máximo respeto por los brigadistas. Ellos casi no comen y pasan días sin comunicación. Después pasan por su casa, toman un mate y vuelven a salir a rescatar gente”.

No obstante, el otro fue desolación: “Ver a la gente deambulando, sin saber a donde ir, con el colchón y sus cosas fuera de sus hogares, fue muy triste”.

En cuanto a cómo sigue el trabajo, aseguró: “La emergencia puede continuar en cualquier momento. Tenemos dos helicópteros listos para salir, además de los que están trabajando. Cuando nos requieran, estamos disponibles”.

 

¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

