Finalmente, después de una mañana de locos en la que peligró la cesión de Agustín Auzmendi, el delantero llegó luego de que Godoy Cruz decidiera respetar las condiciones acordadas con Gimnasia: una cesión a préstamo por un año con una opción de 900 milo dólares por el 80% del pase.

¿Qué había pasado? El Ferroviario metió la cola. Central Córdoba se interesó en el jugador y José Mansur (titular del club mendocino) evaluó la situación, pero el jugador se puso firme, la dirigencia albiazul también tomó contacto con sus pares tombinos y la negociación se mantuvo en los carriles acordados. Auzmendi tendrá hoy al mediodía la revisión médica (debió suspenderse ayer porque no estaba la autorización de Godoy Cruz) y luego firmará su contrato a préstamo hasta diciembre de este año con el Tripero.

La situación del delantero había generado alguna preocupación el domingo por la tarde. Auzmendi ya estaba en Buenos Aires, pero no tenía el visto bueno de mansur para viajar a nuestra ciudad. Ayer por la mañana muy temprano parecía que el pase se caía, sin embargo cerca de las 12.30 llegó la confirmación de la llegada del exdelantero de Motagua de Honduras.

Al margen de la llegada del delantero que Zaniratto quería para tener una importante variante ofensiva, la dirigencia mens sana tiene prácticamente tomnada la decisión de sumar un extremo más al plantel. Si bien con Auzmendi serán 29 jugadores los que trabajarán en Estancia Chica a las órdenes del DT, la idea es sumar un extranjero joven, un proyecto para el futuro del club.

Los dirigentes manejan un par de alternativas de extremos, uno más proyecto a futuro y otro para que llegue, se ponga la camiseta y juegue, más allá de su juventud. En lás próximas horas, las negociaciones pueden decantar hacia uno de los jugadores, pero queda claro que Gimnasia quiere una pronta resolución al tema.

Hoy, el plantel tripero cuenta con Jeremías Merlo, Franco Torres y Manuel Panaro para desenvolverse como extremos. En el entrenamiento del sábado, Alexis Steimbach jugó como extremo por derecha y convirtió el primer tanto del ensayo apareciendo en la puerta del área. Además, el juvenil Santino López García viene con fuerza aunque comenzará el año a las órdenes de Ariel Pereyra en Reserva.

Además, la continuidad de Maximiliano Zalazar puede ser una sorpresa ya que su salida al fútbol uruguayo está trabada porque Boca -dueño de su pase- tiene poco cupo de salidas a préstamo al exterior y va a privilegiar jugadores que salgan con cargo y opción. Si el extremo de 24 años no logra un nuevo préstamo en Liverpool de Uruguay (que puede jugar la Copa Libertadores si supera las fases previas) podría quedarse en el Lobo y ser considerado por Zaniratto. Aunque arranca de atrás, el jugador cree que puede revertir la situación en el Tripero.