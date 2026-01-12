José Sosa pone el gancho y Estudiantes tiene “Principito” para rato: cuándo firma

Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
A una semana del inicio de las competencias para Estudiantes, se define el futuro de José Sosa. El mediocampista extenderá su vínculo con el club durante un año más, es decir, hasta diciembre de 2026.
Porque él se siente en condiciones, porque el club así lo quiere y porque los hinchas lo piden, “El Principito” seguirá en actividad este año para, en diciembre, decidir si cuelga los botines o continúa en carrera a sus 40 años.
La firma, pudo saber Diario EL DIA, será mañana por la tarde en el Country Club de City Bell. Mientras tanto, este lunes continuó con su entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.
José Sosa es el máximo ganador de Estudiantes, con seis títulos en su haber. Se coronó campeón del Torneo Apertura 2006, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.
