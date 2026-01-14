Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |DECISIÓN JUDICIAL “HISTÓRICA” EN LA CIUDAD

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Un tribunal platense dejó de usar el salario mínimo como referencia y fijó un nuevo estándar basado en el costo real de crianza

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

La resolución se da en el marco del reclamo de las madres que sostienen la crianza de sus hijos / NA

14 de Enero de 2026 | 03:15
En el marco del reclamo de las madres por una cuota alimentaria acorde a la realidad económica, un fallo judicial en la Ciudad sentó un precedente al cambiar el criterio de cálculo. La Justicia dejó atrás el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como parámetro y adoptó el Índice de Crianza, que refleja el costo real de criar a niños, niñas y adolescentes.

La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata se dio en un expediente, donde se debatía la suficiencia de la cuota alimentaria provisoria fijada en primera instancia. El Juzgado de Familia había establecido un monto equivalente al SMVM, es decir 341 mil pesos, lo que llevó a la madre a apelar por considerarlo insuficiente y por no incluir el alquiler del inmueble donde reside el niño.

“El fallo marcó un antes y un después en la forma de calcular la cuota alimentaria en Argentina”, afirmó Erica Pérez, abogada y subdirectora del Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP), al señalar que “hasta ahora, algunas sentencias fijaban la cuota alimentaria tomando como referencia el SMVM, un indicador pensado para un trabajador sin cargas familiares. El problema reside en que esta cifra no alcanza para cubrir las necesidades básicas de niñas y niños”.

En ese sentido, el Índice de Crianza, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), contempla dos componentes centrales: por un lado, el costo de los bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta, vivienda y transporte; y por otro, el valor económico del cuidado, calculado a partir de las horas de atención necesarias y valorizadas según el régimen de casas particulares.

Pérez explicó que el uso de este índice comenzó en 2023 y con el tiempo se fue consolidando. “Hoy es la referencia principal más idónea para determinar el monto de la cuota alimentaria. Los montos promedio superan los $500.000 y, en algunos lugares, se aplican porcentajes mayores para garantizar una cobertura adecuada”, señaló.

El índice se actualiza de manera mensual y varía según la edad de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el último informe del INDEC, a enero de 2026, los valores son: $450.355 para menores de 1 año; $535.823 para niñas y niños de 1 a 3 años; y $454.165 para el tramo de 4 a 5 años.

En la reciente resolución paradigmática, la Cámara adoptó este índice y con base en ello fijó la cuota provisoria en $450.000, más el pago del jardín de infantes y la cobertura médica, considerando la capacidad económica del alimentante y sus ofrecimientos previos.

