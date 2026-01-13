Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
13 de Enero de 2026 | 20:04

Escuchar esta nota

Tras el trágico impacto del meteotsunami que afectó a Mar del Plata, Camet y Santa Clara del Mar, la comunidad científica busca llevar claridad sobre la posibilidad de nuevos episodios. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oceanógrafo Walter Dragani precisó que el fenómeno se originó por un centro de baja presión que perturbó la superficie del mar, generando una onda que se amplificó al llegar a la costa.

¿Es posible que el fenómeno se repita en el corto plazo?
El especialista señaló que, si bien el evento puede volver a ocurrir, es extremadamente inusual que se presente con la amplitud registrada este lunes. Dragani aclaró que estos fenómenos no pueden preverse con varios días de antelación, ya que dependen de perturbaciones atmosféricas muy específicas y localizadas en el océano. De hecho, subrayó que si la perturbación se hubiera generado apenas más cerca del continente, no habría tenido consecuencias en el agua.

¿Qué antecedentes similares existen en la región?
Para contextualizar la frecuencia de estos eventos, el oceanógrafo recordó dos casos emblemáticos que guardan similitudes con el actual:__IP__

11 de enero de 1954: Un episodio similar ocurrió en Mar del Plata durante un día caluroso y despejado, provocando escenas de pánico en la costa.
8 de diciembre de 2022: Un meteotsunami registrado de madrugada inundó balnearios marplatenses y llegó a dar vuelta un barco en Montevideo, aunque en esa ocasión no hubo víctimas fatales.
¿Cuál es la principal señal de alerta para los bañistas?
Dragani fue categórico respecto a la conducta que deben adoptar los veraneantes ante la sospecha de un fenómeno de este tipo. El experto remarcó que, a diferencia de un tsunami clásico, este cambio es mucho más repentino, por lo que la señal fundamental es el comportamiento del agua. "Cuando el mar se retira rápido hay que tomar precaución", advirtió, instando a la población a abandonar la orilla de inmediato ante cualquier movimiento anómalo del nivel del mar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales

Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Últimas noticias de Información General

¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave

Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
Policiales
La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
Brutal ataque de una joven en Ensenada: intentó matar a su novio de varias puñaladas
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
Deportes
Hay Príncipe para rato: Sosa firmó por un año y sigue en el Pincha hasta diciembre
Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos
Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Espectáculos
“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
La Ciudad
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla