Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar

La posibilidad de que una ola de gran magnitud vuelva a impactar la Costa Atlántica bonaerense no puede descartarse, según coinciden especialistas, aunque se trata de fenómenos poco frecuentes que requieren una combinación específica de condiciones meteorológicas. El interrogante se reactivó tras el episodio ocurrido el lunes, que dejó un muerto y más de 30 heridos.
El hecho se produjo pasadas las 16.30, cuando el mar se retiró varios metros en cuestión de minutos y luego avanzó de manera repentina sobre la costa. La crecida sorprendió a miles de bañistas en playas del centro marplatense, Punta Mogotes y sectores del partido de Mar Chiquita, como Santa Clara y La Caleta, en una jornada de intenso calor.
La mayoría de los especialistas definió el evento como un posible meteotsunami, una ola de origen meteorológico, aunque otros lo atribuyen a una virazón, un cambio brusco en la dirección del viento. En ambos casos, los expertos señalaron que, si se repiten determinadas condiciones atmosféricas —como variaciones abruptas de presión, frentes fríos de rápido desplazamiento o rotaciones repentinas del viento—, el fenómeno podría registrarse nuevamente en la costa bonaerense.
Aunque se trata de episodios inusuales, el cambio climático aparece como un factor que podría incrementar la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos episodios similares.
La principal complejidad para anticipar estos fenómenos radica en la necesidad de que confluyan varios factores atmosféricos al mismo tiempo, como la dirección y velocidad del viento, la amplitud de las ondas generadas y la rapidez de los cambios de presión. Esta combinación es poco habitual en la costa argentina, lo que explica la baja recurrencia de estos eventos.
Un meteotsunami es una ola de gran tamaño provocada por causas meteorológicas y no por movimientos sísmicos. Se genera cuando se producen cambios rápidos y bruscos en la presión atmosférica, asociados a tormentas intensas, frentes fríos o líneas de inestabilidad.
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
