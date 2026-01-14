Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ATADO, ENCAPUCHADO Y A MERCED DE DELINCUENTES, DESDE ABASTO HASTA QUILMES

La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés

El hombre fue reducido en una casaquinta, trasladado por la fuerza y liberado tras la activación de una alarma vecinal. La trama del caso

La víctima radicó la denuncia en la comisaría Séptima / Web

14 de Enero de 2026 | 03:27
Edición impresa

La inseguridad en La Plata volvió a mostrar su rostro más cruel en las últimas horas, con un hecho que excede el robo común y se inscribe en una modalidad cada vez más preocupante: el secuestro express a plena luz del día. La víctima fue un jubilado de 76 años que pasó por momentos de verdadero terror tras ser abordado por una banda armada en una casa quinta de Abasto y trasladado por la fuerza hasta Quilmes, en una secuencia digna de una novela negra, pero absolutamente real.

Según pudo saber EL DIA, todo comenzó cerca de las 13.30 del último lunes, cuando la víctima salía de su casa quinta ubicada en la zona de 496 entre 224 y 226. En ese momento, al menos tres delincuentes irrumpieron en el predio tras forzar una reja que da a la calle. Uno de ellos vestía indumentaria deportiva y llevaba guantes de látex; otro, iba vestido completamente de oscuro; el tercero, de aproximadamente 45, llevaba una remera gris y guantes celestes. Un cuarto cómplice aguardaba a pocos metros, dentro de un vehículo color bordo, listo para apoyar la huida.

Armados y con una violencia calculada, los delincuentes redujeron al jubilado y uno de ellos le mostró en su propio teléfono una imagen de su domicilio en Quilmes, dejando en claro que sabían perfectamente quién era y dónde vivía. Bajo amenazas, le exigieron dólares y euros. Ante la falta de respuestas inmediatas, decidieron llevar el plan un paso más allá.

En estas circunstancias, el denunciate contó ante las autoridades que fue subido por la fuerza a su propio Peugeot 206 negro. Lo sentaron en el asiento trasero, en el medio, le ataron las manos con una soga y le cubrieron el rostro para impedirle ver el recorrido. A cada lado, dos delincuentes lo custodiaban mientras el vehículo tomaba rumbo a la Ruta 2 y luego ingresaba a Quilmes, en un trayecto interminable para la víctima.

Ya en esa ciudad, a la altura de la avenida Mitre, el auto se detuvo. Uno de los delincuentes descendió y se cambió al asiento delantero del acompañante. Allí, volvieron a insistir con las exigencias de dinero y bienes. El recorrido continuó bajo instrucciones precisas, coordinadas por teléfono con el conductor del vehículo bordo que actuaba como apoyo.

UNA ALARMA QUE SONÓ

El momento más tenso se vivió al llegar a la casa de la víctima, sobre la calle Manuel Quintana. En el balcón se encontraba su esposa, una jubilada de 72 años, quien al advertir una situación irregular reaccionó con rapidez: cerró la puerta, colocó los pasadores de seguridad y activó la alarma vecinal. Esa acción desesperada pero efectiva frustró el desenlace que los delincuentes buscaban.

Ante la activación de la alarma y el movimiento en la cuadra, los asaltantes huyeron a toda velocidad, pero no sin antes llevarse el auto de la víctima y su teléfono. El jubilado, milagrosamente, no sufrió lesiones físicas, aunque el daño emocional resulta evidente.

Voceros indicaron que la denuncia fue radicada horas más tarde en la comisaría Séptima de Abasto, donde el jubilado declaró estar en condiciones de reconocer a los autores y aportar descripciones precisas. Además, se supo que una vecina de Quilmes cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado parte de la secuencia.

El episodio no es un hecho aislado y vuelve a poner en el centro del debate la escalada delictiva que atraviesa La Plata y sus localidades periféricas. Bandas organizadas, con información previa sobre sus víctimas, movimientos coordinados y logística preparada, operan a cualquier hora del día, eligiendo blancos vulnerables como jubilados o personas mayores. El uso de guantes, la exhibición de imágenes del domicilio y la participación de vehículos de apoyo dan cuenta de una planificación que excede el delito ocasional.

Vecinos de la zona de Abasto, y zonas aledañas, advierten que los robos se repiten y que la sensación de estar siendo observados es constante. Casas quintas, calles poco transitadas y horarios diurnos se convirtieron en el escenario ideal para delincuentes que parecen moverse con total impunidad.

Mientras tanto, el miedo crece y la preocupación se instala en cada barrio, con una certeza cada vez más extendida: los ladrones están al acecho y la inseguridad, lejos de retroceder, se agrava día a día.

