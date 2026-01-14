Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió relanzar su estrategia para intentar morigerar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuya aprobación el oficialismo busca concretar el mes próximo en el Congreso. Con ese objetivo, la central sindical combinará gestiones políticas en las provincias con una participación acotada y técnica en el Senado, donde el texto comenzará a analizarse en los próximos días.

La hoja de ruta incluye una ronda de reuniones con gobernadores para plantearles de manera directa las objeciones del sindicalismo y pedirles que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores, o bien que impulsen modificaciones en los artículos más cuestionados. En paralelo, la CGT resolvió que a las primeras instancias de debate en la Cámara alta asistan únicamente abogados laboralistas de su equipo de asesores.

Desde la central obrera explican que la decisión de priorizar un perfil técnico en el Senado apunta a dar la discusión “artículo por artículo”, sin exponer a los dirigentes a una confrontación política directa en esta etapa. “Esta semana no; solo nuestros equipos técnicos en el Senado. La semana que viene se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, señaló un representante sindical.

Las reuniones técnicas comenzarán este viernes, en el marco de una comisión creada en la Cámara alta para analizar los planteos del sindicalismo y del sector empresarial. La intención es consensuar eventuales modificaciones que luego serían elevadas al recinto, donde el proyecto podría tratarse a partir del 10 de febrero.

El oficialismo considera la reforma laboral una pieza central de su agenda para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei, mientras que el sindicalismo busca ganar tiempo y margen de negociación para evitar cambios estructurales que, a su entender, afectan derechos adquiridos.

GESTIONES CON GOBERNADORES

En ese contexto, dirigentes de la CGT planean visitar distintas provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y exponer sus críticas al proyecto. “La idea es ir a cada provincia”, indicaron fuentes sindicales, aunque reconocen que el calendario legislativo ajustado podría dificultar encuentros con todos los mandatarios antes de que el Senado inicie el tratamiento formal.

LOS PUNTOS QUE GENERAN MAYOR RECHAZO

Entre los aspectos que la CGT apunta a modificar se encuentra la ampliación del listado de actividades consideradas esenciales, lo que obligaría a garantizar servicios mínimos durante las huelgas y, según el sindicalismo, limitaría el derecho a la protesta.

También genera fuerte rechazo la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, una medida que permitiría que los acuerdos pierdan vigencia al vencer su plazo y habilitaría negociaciones por empresa, en detrimento de los convenios sectoriales. Para la CGT, ese cambio implicaría una pérdida de poder de negociación de los sindicatos y una fragmentación del sistema laboral.

Otro de los puntos sensibles es la modificación de la denominada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados a los gremios, un mecanismo establecido por convenio colectivo. A eso se suma la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) como reemplazo del actual sistema de indemnizaciones, una iniciativa que el sindicalismo considera perjudicial para los trabajadores ante eventuales despidos.

Con este esquema de presión política y discusión técnica, la CGT busca llegar al debate en el Senado con capacidad de incidencia sobre el texto final de la reforma, en un escenario de negociación abierta y con tiempos legislativos ajustados.