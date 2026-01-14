Vencimientos de deuda: un tema que resulta clave

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Colonia de arte gratuita en Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos
Reclamos en 25 y 58 por olores nauseabundos en una boca de tormenta
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
La familia de un policía preso con perpetua insiste en su inocencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las provincias deberán afrontar a lo largo del año vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos USD 2.500 millones, de acuerdo con un relevamiento del sitio Politikon Chaco. El calendario de pagos se presenta exigente para los distritos, en medio de restricciones financieras y discusiones con el Gobierno nacional para obtener respaldo ante los compromisos.
El primer vencimiento se producirá la próxima semana en Tierra del Fuego, por un monto cercano a los USD 6 millones. Durante enero, los pagos previstos alcanzarán los USD 107 millones, correspondientes a compromisos de Chubut, Córdoba, Neuquén y la propia administración fueguina.
En febrero, los vencimientos sumarán otros USD 122,5 millones, con obligaciones a cargo de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Chaco, lo que mantiene la presión financiera durante el primer trimestre.
Dentro del total anual, los mayores vencimientos corresponden a la provincia de Buenos Aires (USD 784 millones), la Ciudad de Buenos Aires (USD 376 millones, que prevé refinanciar con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (USD 240 millones), Córdoba (USD 225 millones), Neuquén (USD 179 millones) y Chubut (USD 119 millones).
La concentración de pagos en un grupo reducido de distritos explica buena parte de la magnitud del monto global.
El escenario se desarrolla en paralelo a las conversaciones entre las provincias y la Nación para analizar mecanismos de asistencia o respaldo frente a los vencimientos. En ese contexto, La Rioja anticipó su decisión de declararse en default, una postura que generó malestar en el Gobierno nacional.
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones en el PJ
Desde la Casa Rosada también siguen con atención el impacto que podría tener una mayor demanda de dólares por parte de las provincias, ante el riesgo de presiones al alza sobre el tipo de cambio.
En los últimos meses, varias provincias recurrieron al mercado para cubrir necesidades financieras. En junio, Córdoba emitió deuda por USD 725 millones a una tasa del 9,75%. Santa Fe colocó USD 800 millones al 8,1%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires emitió USD 600 millones con una tasa del 7,8%.
Las tasas reflejan el mayor costo del financiamiento en un contexto de mayor cautela de los inversores y restricciones de acceso al crédito para los distritos subnacionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí