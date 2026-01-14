Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |PARA LAS PROVINCIAS

Vencimientos de deuda: un tema que resulta clave

14 de Enero de 2026 | 02:19
Las provincias deberán afrontar a lo largo del año vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos USD 2.500 millones, de acuerdo con un relevamiento del sitio Politikon Chaco. El calendario de pagos se presenta exigente para los distritos, en medio de restricciones financieras y discusiones con el Gobierno nacional para obtener respaldo ante los compromisos.

El primer vencimiento se producirá la próxima semana en Tierra del Fuego, por un monto cercano a los USD 6 millones. Durante enero, los pagos previstos alcanzarán los USD 107 millones, correspondientes a compromisos de Chubut, Córdoba, Neuquén y la propia administración fueguina.

En febrero, los vencimientos sumarán otros USD 122,5 millones, con obligaciones a cargo de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Chaco, lo que mantiene la presión financiera durante el primer trimestre.

Dentro del total anual, los mayores vencimientos corresponden a la provincia de Buenos Aires (USD 784 millones), la Ciudad de Buenos Aires (USD 376 millones, que prevé refinanciar con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (USD 240 millones), Córdoba (USD 225 millones), Neuquén (USD 179 millones) y Chubut (USD 119 millones).

La concentración de pagos en un grupo reducido de distritos explica buena parte de la magnitud del monto global.

NEGOCIACIONES Y SEÑALES DE ALERTA

El escenario se desarrolla en paralelo a las conversaciones entre las provincias y la Nación para analizar mecanismos de asistencia o respaldo frente a los vencimientos. En ese contexto, La Rioja anticipó su decisión de declararse en default, una postura que generó malestar en el Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada también siguen con atención el impacto que podría tener una mayor demanda de dólares por parte de las provincias, ante el riesgo de presiones al alza sobre el tipo de cambio.

En los últimos meses, varias provincias recurrieron al mercado para cubrir necesidades financieras. En junio, Córdoba emitió deuda por USD 725 millones a una tasa del 9,75%. Santa Fe colocó USD 800 millones al 8,1%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires emitió USD 600 millones con una tasa del 7,8%.

Las tasas reflejan el mayor costo del financiamiento en un contexto de mayor cautela de los inversores y restricciones de acceso al crédito para los distritos subnacionales.

