Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos

A menos de una semana de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei redacta por estas horas el discurso que brindará en el Foro Económico de Davos -que arranca el próximo lunes- y que incluirá una defensa al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela, además de reafirmar el programa de ajuste que impulsó con su llegada a la gestión.
Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el mandatario viajará el próximo domingo 18 de enero para asistir al evento que se desarrollará desde el 19 al 23 bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.
Asimismo, incorporará a su tercer discurso en el foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, sostuvo ante esta agencia una importante voz con acceso al despacho de Milei. En Casa Rosada plantean que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, confesó un funcionario.
El mandatario brindó hace algunos días en una entrevista las claves de su discurso, al sostener que “el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”.
“Someter a pérdidas a una parte de la sociedad por un supuesto bien común en aras de la eficiencia es aberrante. Entonces esto inexorablemente me lleva al terreno de la ética de la propiedad, y nosotros, los liberales libertarios, sobre lo que nos fundamentamos es sobre lo que se llama la Ley Natural”, planteó en declaraciones radiales.
También podría hacer referencia a la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región. Como anticipó, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).
El Foro de Davos configura el primer gran evento de este 2026, para el que se espera que viaje escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
También participará del Foro el presidente de EE UU, Donald Trump, y desde Cancillería ya están gestionando un encuentro a solas con Milei, mientras aún falta firmar el acuerdo pactado.
