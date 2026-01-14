Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Desde el último trimestre de 2025 se advirtió que circular sin patente puede significar que el propietario del vehículo deba afrontar una fuerte multa. En la provincia de Buenos Aires la misma puede estar cerca de los 200.000 pesos. En otras rutas del país, según advirtió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puede llegar a 1.800.000 pesos.
En la Ciudad hay numerosas infracciones que labró la Municipalidad en distintas zonas de La Plata por falta de patentes, identificaciones dañadas o bien adulteradas . El año pasado la ANSV detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Ante esta situación, el organismo remarcó que la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
La normativa exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolque- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.
El Gobierno Nacional anunció en septiembre pasado la regularización de la distribución de chapas patentes, luego de normalizar el proceso para la provisión adecuada y estable de patentes metálicas en todo el país.
Según la ANSV solo en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.
“La falta de patente es una infracción grave, circular sin dominio afecta la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en casos de siniestros viales, lo que implica un riesgo adicional para los sistemas de control. También se registran casos de conductores que retiran o esconden la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una conducta que está sancionada y refleja mayor desapego por las normas de tránsito”, agregaron en el organismo nacional.
