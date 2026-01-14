Cayó un hombre acusado de manosear a una menor

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Personal del Destacamento Villa Progreso logró la detención de un hombre de 50 años acusado de manosear a la hija de su pareja.
De acuerdo al reporte oficial, la menor de 13 años le contó a su madre lo que le pasaba en su ausencia y fue entonces que la mujer decidió motorizar la denuncia penal.
Los informantes indicaron que, ante un requerimiento de la fiscalía Nº 16 de La Plata, que encabeza el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, efectivos policiales fueron en busca del sindicado autor de la aberrante agresión sexual.
La captura tuvo lugar en la zona de la calle 24 entre 123 y 124, donde se vivieron momento de extrema tensión, ya que hubo resistencia por parte del imputado.
De todas formas, rodeado por la comitiva de seguridad, no pudo evitar que lo esposaran y se lo llevaran detenido.
Los cargos son por “presunto abuso sexual y resistencia a la autoridad”, delitos por los que se presume puede obtener una liberación en la jornada de hoy, una vez indagado en la sede judicial de la avenida 54 entre 6 y 7.
Paralelamente, el Gabinete de Delitos Sexuales comenzará una investigación para acreditar los extremos invocados en la denuncia, que irá de la mano con diversos estudios clínicos y psicológicos.
Siendo que, en principio, solo se mencionó la existencia de tocamientos inverecundos en las partes íntimas de la víctima, con las entrevistas profesionales se intentará determinar si la adolescente contó parte de la historia, tal vez afectada desde un plano emocional, o si, de lo contrario, lo que está arriba de la mesa de los pesquisas es la verdad material de los hechos.
En el barrio, demás está decir, se vivió el incidente con mucha desesperación. Ahora todos piden por la seguridad de la nena y su madre.
