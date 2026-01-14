Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Los predio Pitty La Numeróloga. Ese terceró que aparecerá en la vida de la actriz sería más joven que su actual pareja  

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
14 de Enero de 2026 | 07:47

Escuchar esta nota

El huracán mediático que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó este martes un capítulo místico que podría cambiar el destino de la pareja. Apenas unos días después de que el actor admitiera su deslealtad durante su estadía en España, el vínculo quedó en la cuerda floja.

En este contexto de máxima tensión, Pitty La Numeróloga visitó el piso de La Mañana con Moria y lanzó predicciones que dejaron a todos mudos: el amor atraviesa una pausa forzada y el horizonte de la protagonista de Envidiosa aparece con nuevos protagonistas.

Según el análisis de la especialista, el mes de febrero será el punto de quiebre absoluto para los actores. Pitty detalló que Luciano Castro transita un período de aprendizaje sobre la convivencia, mientras que la actriz se encuentra en una etapa de introspección profunda.

A pesar de que definió la relación como “una pasión juntos”, advirtió que para sobrevivir “en esta nueva era se tienen que vincular desde otro lado”. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando anunció que Griselda no tardará en recibir una propuesta tentadora de su pasado.

La numeróloga fue categórica al asegurar que un antiguo amor de Siciliani está por reaparecer en escena para disputarle el terreno a Castro. Se trataría de un hombre conocido y con historia previa: “¡A Griselda le viene un nuevo candidato! (...) medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.

Para Pitty, la transformación del vínculo podría derivar en un esquema afectivo mucho más moderno y poco convencional. “Es una pareja que se va transformando”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de que la actriz decida explorar otros rumbos ante el desgaste actual. La especialista dejó picando una duda que ya recorre todas las redacciones de espectáculos: ¿se encamina el dúo hacia una pareja abierta o Griselda elegirá la renovación total con su nuevo pretendiente?

LE PUEDE INTERESAR

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

LE PUEDE INTERESAR

“Siete Esferas”: Agatha Christie vuelve a Netflix
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Leticia Siciliani, lapidaria con Luciano Castro: “Vergüenza, patético”

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El prodigio local becado por Harvard

VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12
Últimas noticias de Espectáculos

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

“Siete Esferas”: Agatha Christie vuelve a Netflix

Agresión, acoso sexual y violación: dos empleadas demandaron a Julio Iglesias

BTS está de vuelta: la banda de k-pop anunció dos fechas en Argentina
La Ciudad
Miércoles caluroso y con máxima de 32º en La Plata
Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Deportes
Gaich ya se siente uno más
VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
VIDEO. Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
VIDEO. Marcelo Torres: “Tengo la cabeza puesta acá en Gimnasia”
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla