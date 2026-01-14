Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

El huracán mediático que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó este martes un capítulo místico que podría cambiar el destino de la pareja. Apenas unos días después de que el actor admitiera su deslealtad durante su estadía en España, el vínculo quedó en la cuerda floja.

En este contexto de máxima tensión, Pitty La Numeróloga visitó el piso de La Mañana con Moria y lanzó predicciones que dejaron a todos mudos: el amor atraviesa una pausa forzada y el horizonte de la protagonista de Envidiosa aparece con nuevos protagonistas.

Según el análisis de la especialista, el mes de febrero será el punto de quiebre absoluto para los actores. Pitty detalló que Luciano Castro transita un período de aprendizaje sobre la convivencia, mientras que la actriz se encuentra en una etapa de introspección profunda.

A pesar de que definió la relación como “una pasión juntos”, advirtió que para sobrevivir “en esta nueva era se tienen que vincular desde otro lado”. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando anunció que Griselda no tardará en recibir una propuesta tentadora de su pasado.

La numeróloga fue categórica al asegurar que un antiguo amor de Siciliani está por reaparecer en escena para disputarle el terreno a Castro. Se trataría de un hombre conocido y con historia previa: “¡A Griselda le viene un nuevo candidato! (...) medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.

Para Pitty, la transformación del vínculo podría derivar en un esquema afectivo mucho más moderno y poco convencional. “Es una pareja que se va transformando”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de que la actriz decida explorar otros rumbos ante el desgaste actual. La especialista dejó picando una duda que ya recorre todas las redacciones de espectáculos: ¿se encamina el dúo hacia una pareja abierta o Griselda elegirá la renovación total con su nuevo pretendiente?