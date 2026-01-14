Demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución

Desde temprano, usuarios del Tren Roca que conecta La Plata con Plaza Constitución comenzaron la jornada con importantes demoras y complicaciones en el servicio, a raíz de una falla técnica que afecta a varios ramales.

Según la actualización oficial del estado del servicio, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes circulan con demoras desde las primeras horas de este miércoles, debido a un inconveniente técnico registrado alrededor de las 7:36.

La situación generó malestar entre los pasajeros, especialmente en la estación de trenes de La Plata, donde muchos usuarios denunciaron la falta de formaciones provenientes desde Constitución.

“Por un desperfecto eléctrico en la zona de Quilmes, el Tren Roca no está llegando a La Plata por lo menos desde hace tres horas. La verdad es que el servicio tendría que haberse normalizado, pero no está llegando”, señaló un pasajero que aguardaba en la terminal local.

Además, indicó que si bien algunas formaciones comenzaron a salir desde La Plata hacia Buenos Aires con demoras, el servicio en sentido Constitución–La Plata continúa interrumpido: “Desde Buenos Aires a La Plata no está llegando; el último tren fue ayer”.

Desde la empresa ferroviaria informaron que se trabaja para normalizar el servicio a lo largo del día, aunque advirtieron que persistirán las demoras. Mientras tanto, cientos de pasajeros se ven obligados a buscar alternativas de transporte o a esperar en las estaciones, en medio de la incertidumbre por la reanudación total del servicio.