Demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Colonia de arte gratuita en Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos
Reclamos en 25 y 58 por olores nauseabundos en una boca de tormenta
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Desde temprano, usuarios del Tren Roca que conecta La Plata con Plaza Constitución comenzaron la jornada con importantes demoras y complicaciones en el servicio, a raíz de una falla técnica que afecta a varios ramales.
Según la actualización oficial del estado del servicio, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes circulan con demoras desde las primeras horas de este miércoles, debido a un inconveniente técnico registrado alrededor de las 7:36.
La situación generó malestar entre los pasajeros, especialmente en la estación de trenes de La Plata, donde muchos usuarios denunciaron la falta de formaciones provenientes desde Constitución.
“Por un desperfecto eléctrico en la zona de Quilmes, el Tren Roca no está llegando a La Plata por lo menos desde hace tres horas. La verdad es que el servicio tendría que haberse normalizado, pero no está llegando”, señaló un pasajero que aguardaba en la terminal local.
Además, indicó que si bien algunas formaciones comenzaron a salir desde La Plata hacia Buenos Aires con demoras, el servicio en sentido Constitución–La Plata continúa interrumpido: “Desde Buenos Aires a La Plata no está llegando; el último tren fue ayer”.
Desde la empresa ferroviaria informaron que se trabaja para normalizar el servicio a lo largo del día, aunque advirtieron que persistirán las demoras. Mientras tanto, cientos de pasajeros se ven obligados a buscar alternativas de transporte o a esperar en las estaciones, en medio de la incertidumbre por la reanudación total del servicio.
🚦 Actualización del #EstadoDelServicio #TrenRoca— Info Tren Roca (@infotrenroca) January 14, 2026
🟡 Los ramales #LaPlata y #BosquesVíaQuilmes circulan con demoras tras falla técnica. 7:36 h https://t.co/rZRRbaFL7u
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí