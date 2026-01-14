El impacto en el dólar, el Monotributo y Ganancias

Con el dato de inflación de diciembre se activan automáticamente los ajustes del Monotributo y del impuesto a las Ganancias, dos cambios que impactan de lleno en ingresos, facturación y retenciones. La clave está en el IPC del segundo semestre de 2025, que se estima en torno al 14, 2%.

En el caso del Monotributo, suben los topes de facturación, los valores de referencia (alquileres, superficie, energía) y también las cuotas mensuales. En Ganancias, se modifican el Mínimo No Imponible y las deducciones personales, lo que redefine desde qué sueldo se empieza a pagar.

Para dimensionar el impacto: la Categoría A del Monotributo pasaría de $ 8.992.597 a unos $ 10,25 millones anuales, mientras que la Categoría K subiría de $ 94,8 millones a alrededor de $ 108,1 millones. Estos nuevos valores serán la base para la recategorización semestral, que debe hacerse antes del 5 de febrero. Si no hay cambios, no hace falta hacer nada; si los hubo, hay que recategorizarse con clave fiscal, advierte la ARCA.

El ajuste también se sentirá en el bolsillo mes a mes. La cuota de la categoría A subiría de $ 37.085 a unos $ 42.000, la B rondaría los $ 47.900, y la categoría K para servicios y locaciones escalaría de $ 1,21 millones a cerca de $ 1,4 millones.

En Ganancias, los cambios redefinen el umbral de retención: un asalariado soltero sin hijos empezaría a pagar desde un sueldo bruto cercano a $ 3 millones (unos $ 2,5 millones netos), y un casado con dos hijos desde alrededor de $ 4 millones brutos. La escala va del 5% al 35% y alcanza a cerca de un millón de trabajadores.

BANDA CAMBIARIA

De acuerdo con la información oficial y tomando como base el nivel de cierre de diciembre (2,8%), el techo de la banda para fines de febrero se ubicará en torno a los $1.607, y se seguirá ajustando a lo largo del año en función de la evolución de la inflación.