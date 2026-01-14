Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención

El Colegio de Médicos del Distrito anunció ayer que iniciará actuaciones formales ante su Comisión de Ética tras la difusión de expresiones antisemitas y de violencia explícita atribuidas a un médico residente del Hospital General José de San Martín. La entidad expresó su “más enérgico repudio” frente a los mensajes que circularon en redes sociales y que ya son objeto de denuncia judicial y de acciones administrativas por parte de las autoridades sanitarias.

Desde el Colegio advirtieron que los dichos difundidos incluyen incitaciones directas a la violencia contra integrantes de la comunidad judía y constituyen “violaciones claras de los más elementales principios de ética profesional, respeto por la vida humana y convivencia democrática”. En ese marco, remarcaron que este tipo de conductas resultan absolutamente incompatibles con los valores que rigen la práctica médica y la deontología del ejercicio profesional.

La institución reafirmó además su compromiso con la protección de los derechos humanos y la diversidad. En un pronunciamiento contundente, sostuvo que cualquier forma de discriminación, racismo o incitación a la violencia debe ser repudiada y sancionada “con todos los instrumentos legales y éticos disponibles”.

Por ese motivo, confirmó que dará intervención a su Comisión de Ética para evaluar el accionar del profesional y determinar las medidas correspondientes.

ACTUAR CON CELERIDAD

En paralelo, el Colegio instó a las autoridades sanitarias y judiciales a actuar con celeridad para esclarecer lo ocurrido y adoptar sanciones “proporcionales y ejemplares”, que permitan preservar la integridad de la profesión médica y la confianza de la comunidad en el sistema de salud.

“La medicina es una profesión al servicio de la dignidad humana y el bienestar de la sociedad”, subrayaron desde el Colegio al advertir que ningún profesional que promueva el odio o la violencia puede ejercer legítimamente esta tarea.

El caso tomó estado público en las últimas horas a partir de publicaciones realizadas en la red social X por el médico Miqueas Martínez Secchi, residente del Hospital San Martín, que generaron un amplio repudio social.

Entre los mensajes difundidos se encontraba una frase que decía: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y la carótidas de lado a lado”. Ante esta situación, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso la suspensión inmediata del profesional y abrió una investigación administrativa y judicial.