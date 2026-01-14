Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

Melissa Gamarra, ganadora del premio del Cartonazo de EL DIA, feliz con el premio logrado / EL DIA

El Súper Cartonazo de 4.000.000 de pesos fue para Melissa Gamarra, una lectora que se presentó con los 15 aciertos necesarios y se quedó con el pozo en juego.

Gamarra vive en el casco urbano y es cuidadora de adultos en forma autónoma.

La ganadora se acercó a las oficinas del diario para corroborar su cupón con los quince aciertos correspondientes.

“Siempre jugué, con esperanzas y además controlo el Cartonazo durante toda la semana. Esta vez me fue re bien!” exclamó en medio de la algarabía una vez que fue chequeado el cupón y se confirmó que fue ganadora del concurso.

La participante adelantó que disfrutará del premio con sus hijos y que “a lo mejor nos hagamos una escapada a la Costa”. Sin embargo agregó que “lo primero será hacer algunos arreglos en casa”.

De este modo, cerró la jugada de ayer y en la próxima se jugará por 1.000.000 de pesos, el punto de partida del juego que atrae cada vez más a los lectores de EL DIA.

Para ganar el Súper Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.

Mañana comienza una nueva serie con la entrega de los cupones junto a la edición impresa de EL DIA.

Luego, desde el viernes y hasta el martes siguiente se publican los números que tienen que cotejar los lectores con sus cupones.

Durante 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.