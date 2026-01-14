Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General |EN ESTA PLAYA HAN OCURRIDO VARIOS ACCIDENTES EN OTROS VERANOS

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico

El impacto entre una camioneta y un UTV en los médanos ubicados al norte de Pinamar dejó al chico de 8 años muy grave. Investigan las responsabilidades

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico

Familiares de Bastián, quien se halla internado en la terapia intensiva del hospital de Pinamar / Web

14 de Enero de 2026 | 02:34
Edición impresa

Un grave accidente sacudió la noche del lunes en la zona de médanos conocida como La Frontera, a pocos kilómetros de la ciudad de Pinamar. Cerca de las 20, una camioneta Volkswagen Amarok colisionó de frente con un vehículo todoterreno tipo UTV que circulaba por el interior del predio. Como consecuencia del violento impacto, tres menores resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

El caso más delicado es el de Bastián, un niño de 8 años que salió despedidos del UTV sufriendo una severa lesión hepática y una hemorragia abdominal. Tras el choque quedó inconsciente y debió ser reanimado e intubado en el lugar para ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó directamente a terapia intensiva. Allí los médicos le realizaron una cirugía de emergencia con un taponamiento para contener el sangrado interno y debió a ser intervenido nuevamente ayer.

“Bastián acaba de entrar hace un rato de nuevo, así que por el momento no puedo dar ningún parte ni ninguna novedad. Estamos pidiendo cadena de oración”, explicó su abuela en medio de la angustia familiar.

Más tarde, el parte médico indicó que se efectuó un “recambio del packing de contención hepática” y que la exploración fue “negativa para sangrado activo”, aunque el paciente continúa en estado crítico y no está en condiciones de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Las otras dos niñas involucradas, de 7 y 9 años, sufrieron traumatismos de distinta consideración. Una presentó lesiones leves y la otra un traumatismo facial con fractura maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. Los adultos que viajaban en los vehículos resultaron con heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

En un comunicado el Municipio de Pinamar informó que el siniestro ocurrió dentro de un predio privado, “fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado”, en un sector que se encuentra a unos 1,5 kilómetros del límite del área pública, conocido como “la tercera olla”.

LE PUEDE INTERESAR

Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar

LE PUEDE INTERESAR

Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención

“Desde el primer momento se activaron los operativos de emergencia y asistencia sanitaria”, afirmaron desde la Comuna al explicar que la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se investiga “cómo ocurrió el siniestro” para “determinar las responsabilidades”.

Las diligencias incluyen controles sobre las condiciones de conducción, alcoholemia y el cumplimiento de medidas de seguridad, como el uso de cinturones y sistemas de retención infantil. Pericias preliminares indicaron que los ocupantes traseros del UTV no llevaban cinturón al momento del impacto.

Mientras la investigación avanza, la atención permanece puesta en la evolución del niño, cuyo estado sigue siendo crítico y mantiene en vilo a toda la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El prodigio local becado por Harvard

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Últimas noticias de Información General

Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar

Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Deportes
Gaich ya se siente uno más
El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
Presentan a Auzmendi y solo falta uno más
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor
Espectáculos
“Siete Esferas”: Agatha Christie vuelve a Netflix
Agresión, acoso sexual y violación: dos empleadas demandaron a Julio Iglesias
BTS está de vuelta: la banda de k-pop anunció dos fechas en Argentina
Paramount insiste y lleva a Warner a la Justicia
Memoriosa... Qué es lo que Barbieri no le perdona a Eugenia Tobal
La Ciudad
Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
El prodigio local becado por Harvard

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla