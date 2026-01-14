Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico

Familiares de Bastián, quien se halla internado en la terapia intensiva del hospital de Pinamar / Web

Un grave accidente sacudió la noche del lunes en la zona de médanos conocida como La Frontera, a pocos kilómetros de la ciudad de Pinamar. Cerca de las 20, una camioneta Volkswagen Amarok colisionó de frente con un vehículo todoterreno tipo UTV que circulaba por el interior del predio. Como consecuencia del violento impacto, tres menores resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

El caso más delicado es el de Bastián, un niño de 8 años que salió despedidos del UTV sufriendo una severa lesión hepática y una hemorragia abdominal. Tras el choque quedó inconsciente y debió ser reanimado e intubado en el lugar para ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó directamente a terapia intensiva. Allí los médicos le realizaron una cirugía de emergencia con un taponamiento para contener el sangrado interno y debió a ser intervenido nuevamente ayer.

“Bastián acaba de entrar hace un rato de nuevo, así que por el momento no puedo dar ningún parte ni ninguna novedad. Estamos pidiendo cadena de oración”, explicó su abuela en medio de la angustia familiar.

Más tarde, el parte médico indicó que se efectuó un “recambio del packing de contención hepática” y que la exploración fue “negativa para sangrado activo”, aunque el paciente continúa en estado crítico y no está en condiciones de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Las otras dos niñas involucradas, de 7 y 9 años, sufrieron traumatismos de distinta consideración. Una presentó lesiones leves y la otra un traumatismo facial con fractura maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. Los adultos que viajaban en los vehículos resultaron con heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

En un comunicado el Municipio de Pinamar informó que el siniestro ocurrió dentro de un predio privado, “fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado”, en un sector que se encuentra a unos 1,5 kilómetros del límite del área pública, conocido como “la tercera olla”.

“Desde el primer momento se activaron los operativos de emergencia y asistencia sanitaria”, afirmaron desde la Comuna al explicar que la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se investiga “cómo ocurrió el siniestro” para “determinar las responsabilidades”.

Las diligencias incluyen controles sobre las condiciones de conducción, alcoholemia y el cumplimiento de medidas de seguridad, como el uso de cinturones y sistemas de retención infantil. Pericias preliminares indicaron que los ocupantes traseros del UTV no llevaban cinturón al momento del impacto.

Mientras la investigación avanza, la atención permanece puesta en la evolución del niño, cuyo estado sigue siendo crítico y mantiene en vilo a toda la comunidad.