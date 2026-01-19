Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso

Mientras en La Plata vuelve a sonar el nombre de Marcos Rojo en medio del mercado de pases, el defensor volvió a aparecer en escena y desde Estudiantes marcaron una posición ante la reacción de los hinchas.

Marcos Rojo participó este domingo del Festival Fortinera Deroense, en Daireaux (Provincia de Buenos Aires), donde participaron más de 50.000 personas.

En paralelo, la semana pasada por las calles de La Plata comenzó a circular el nombre del defensor como un posible refuerzo para el Pincha. Esto provocó la rápida reacción de los hinchas, quienes se mostraron reacios al retorno.

Tal y como confirmó tiempo atrás Juan Sebastián Verón, el deseo de Rojo de volver está latente y, como en cada mercado de pases, se baraja la posibilidad de concretarlo. Sin embargo, desde Estudiantes fueron contundentes: “Hoy no hay chances de que vuelva”.

Mientras el Pincha sigue en búsqueda de un marcador central, Rojo permanecerá en Racing bajo las órdenes de Gustavo Costas, a menos que una oferta cambie el rumbo. Por su parte, el Pincha debuta esta noche en la Copa Argentina ante Ituzaingó.