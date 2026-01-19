El Libro de Pases cierra el martes 27

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en la causa contra la AFA
La Liga Profesional confirmó la fecha definitiva del cierre del Libro de Pases. El mercado estará abierto hasta el martes 27 a las 17 hs. En un primer momento se había mencionado la fecha de mañana, martes 20, pero desde la Liga confirmaron que se trataba de una fecha tentativa en un borrador.
Después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior los clubes tendrán un cupo extra hasta el 31 de marzo.
Según se informó, este cambio de fecha no afectará las transferencias internacionales. Las instituciones que cumplan con las condiciones y tengan que vender o ceder futbolistas al exterior podrán sumar jugadores hasta marzo.
Un dato a tener en cuenta es que, ante este cambio de fechas, el mercado de pases continuará abierto una vez que inicie el Torneo Apertura, donde comenzará a correr el esférico el 22 de enero.
