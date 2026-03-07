Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher

El mayorista Nini lanzó una promoción especial por su aniversario bajo el lema “Modo Cumple”, que premia a los clientes con beneficios para futuras compras.

Según informaron, quienes realicen compras superiores a $150.000 recibirán un voucher para utilizar en su próxima visita al local. La iniciativa forma parte de los festejos por el aniversario de la empresa.

Además, durante la jornada los clientes también podrán participar de una ruleta promocional, con la posibilidad de ganar vouchers para usar en futuras compras.

La propuesta se enmarca dentro de las promociones especiales del mayorista y busca ofrecer beneficios adicionales a quienes realicen compras de mayor volumen.