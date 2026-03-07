Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta
Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón
"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Junto a Milei, Trump anunció la creación de una “coalición antinarco” al inaugurar la cumbre Escudo de las Américas
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
Influencer gastronómica de La Plata denunció que un restaurante de Puerto Madero le rompió el auto
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
La Libertad Avanza presentará iniciativas en concejos deliberantes de gran parte de los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de revisar y eliminar tributos locales
Carlos Barolo
La Libertad Avanza presentará en los próximos días proyectos en la provincia de Buenos Aires para reducir o eliminar tasas municipales en 116 distritos de la misma. La iniciativa se enmarca en una estrategia más nacional, que busca instalar el debate sobre la presión fiscal local. Se trata de cuestionar tributos que, según el espacio violeta, se cobran sin una contraprestación clara en los servicios que prestan los municipios.
La movida tiene bastante de inédito, sobre todo por su simultaneidad: los concejales del espacio en los distintos Concejos Deliberantes donde los libertarios tienen representación actuarán en bloque. Hablamos de 116 de los 135 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires.
Desde la teoría, se busca simplificar cargas municipales, eliminar timbrados y revisar tasas que impactan directamente sobre la actividad económica, en particular en comercios, pequeñas y medianas empresas y productores locales.
Desde el espacio de Javier Milei en el ámbito bonaerense sostienen que la Provincia registra uno de los niveles más altos de tasas municipales del país y que, de acuerdo con distintos relevamientos sectoriales, una parte significativa de esos tributos no está asociada a servicios concretos. Y que esa presión fiscal municipal termina trasladándose al precio de bienes y servicios y que así afecta la competitividad de las empresas.
El tema tiene rebote también en la discusión política entre los libertarios y el oficialismo peronista bonaerense, que gobierna en la mayor parte de los municipios de la Provincia. En La Libertad Avanza argumentan que, mientras el Gobierno impulsa una agenda de reducción del gasto y baja de impuestos, muchos municipios bonaerenses mantuvieron o incluso incrementaron las tasas locales.
La estrategia fue definida por la conducción bonaerense del partido en obvia sintonía con la Rosada y busca replicar, a niveles locales, el discurso económico que promueve el Gobierno nacional con iniciativas surgidas desde el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la cartera de Desregularización.
“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, señaló el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, que ayer se encargó de difundir imágenes de él mismo con la pila de proyectos a presentar. En la interna libertaria Pareja es un soldado de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
A la hora de difundir la estrategia legislativa, los libertarios se encargaron de mencionar ejemplos que justifican la ofensiva. Según sus datos algunos distritos aplican tributos elevados a grandes superficies comerciales: Lanús alcanza el 6%, Pilar el 4,5% y Quilmes el 3,74%. En otros municipios como Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Escobar rondan el 2,7%.
También cuestionan tasas vinculadas a combustibles o transporte. En el caso de la denominada “tasa vial”, Pinamar llega al 3%, mientras que Moreno y Pilar aplican el 2,5%. Otros distritos del Conurbano como Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora se ubican alrededor del 2%.
Los libertarios, además, mencionan tributos que consideran “insólitos”. Como por ejemplo, una “tasa Covid” que aún se cobra en el municipio de Morón pese a haber sido creada durante la pandemia. También citan el caso de Carlos Tejedor, donde existe una tasa por el movimiento de ganado que recauda $ 600 millones por año y se cubre municipalmente con apenas un 10% de ese monto. Y una ordenanza en Cañuelas que establece un cobro por la desinfección de taxis, remises y transportes escolares, un servicio que no se prestaría de manera efectiva.
¿Es posible la aprobación de todo esto? Difícil, ya que en los distritos que gobierna el PJ los intendentes suelen estar tranquilos respecto a los números del Concejo Deliberante. En todo caso, puede incomodar un poco a nivel local en materia discursiva. Y acaso le dé cierta visibilidad a Pareja, actual diputado nacional y con pretensiones de ir por la gobernación en 2027, donde enfrenta rivales internos que han expresado lo mismo. Como el ministro del Interior, Diego Santilli, o el intendente de Tres de Febrero -en uso de licencia- Diego Valenzuela. Detalles.
El karinismo cree que, con esta movida, expone al kirchnerismo, que gobierna muchos municipios de la Provincia. Habría, por otra parte, otra jugada en ciernes: promover el debate sobre una reforma constitucional bonaerense para ir hacia la unicameralidad. Dicen que el tema se tirará antes de la mitad de este año.
