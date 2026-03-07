Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia

La Libertad Avanza presentará en los próximos días proyectos en la provincia de Buenos Aires para reducir o eliminar tasas municipales en 116 distritos de la misma. La iniciativa se enmarca en una estrategia más nacional, que busca instalar el debate sobre la presión fiscal local. Se trata de cuestionar tributos que, según el espacio violeta, se cobran sin una contraprestación clara en los servicios que prestan los municipios.

La movida tiene bastante de inédito, sobre todo por su simultaneidad: los concejales del espacio en los distintos Concejos Deliberantes donde los libertarios tienen representación actuarán en bloque. Hablamos de 116 de los 135 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires.

Desde la teoría, se busca simplificar cargas municipales, eliminar timbrados y revisar tasas que impactan directamente sobre la actividad económica, en particular en comercios, pequeñas y medianas empresas y productores locales.

Desde el espacio de Javier Milei en el ámbito bonaerense sostienen que la Provincia registra uno de los niveles más altos de tasas municipales del país y que, de acuerdo con distintos relevamientos sectoriales, una parte significativa de esos tributos no está asociada a servicios concretos. Y que esa presión fiscal municipal termina trasladándose al precio de bienes y servicios y que así afecta la competitividad de las empresas.

LA DISPUTA CON EL PERONISMO

El tema tiene rebote también en la discusión política entre los libertarios y el oficialismo peronista bonaerense, que gobierna en la mayor parte de los municipios de la Provincia. En La Libertad Avanza argumentan que, mientras el Gobierno impulsa una agenda de reducción del gasto y baja de impuestos, muchos municipios bonaerenses mantuvieron o incluso incrementaron las tasas locales.

La estrategia fue definida por la conducción bonaerense del partido en obvia sintonía con la Rosada y busca replicar, a niveles locales, el discurso económico que promueve el Gobierno nacional con iniciativas surgidas desde el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la cartera de Desregularización.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, señaló el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, que ayer se encargó de difundir imágenes de él mismo con la pila de proyectos a presentar. En la interna libertaria Pareja es un soldado de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

LA ESTRATEGIA LIBERTARIA

A la hora de difundir la estrategia legislativa, los libertarios se encargaron de mencionar ejemplos que justifican la ofensiva. Según sus datos algunos distritos aplican tributos elevados a grandes superficies comerciales: Lanús alcanza el 6%, Pilar el 4,5% y Quilmes el 3,74%. En otros municipios como Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Escobar rondan el 2,7%.

También cuestionan tasas vinculadas a combustibles o transporte. En el caso de la denominada “tasa vial”, Pinamar llega al 3%, mientras que Moreno y Pilar aplican el 2,5%. Otros distritos del Conurbano como Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora se ubican alrededor del 2%.

LOS TRIBUTOS INSÓLITOS

Los libertarios, además, mencionan tributos que consideran “insólitos”. Como por ejemplo, una “tasa Covid” que aún se cobra en el municipio de Morón pese a haber sido creada durante la pandemia. También citan el caso de Carlos Tejedor, donde existe una tasa por el movimiento de ganado que recauda $ 600 millones por año y se cubre municipalmente con apenas un 10% de ese monto. Y una ordenanza en Cañuelas que establece un cobro por la desinfección de taxis, remises y transportes escolares, un servicio que no se prestaría de manera efectiva.

¿Es posible la aprobación de todo esto? Difícil, ya que en los distritos que gobierna el PJ los intendentes suelen estar tranquilos respecto a los números del Concejo Deliberante. En todo caso, puede incomodar un poco a nivel local en materia discursiva. Y acaso le dé cierta visibilidad a Pareja, actual diputado nacional y con pretensiones de ir por la gobernación en 2027, donde enfrenta rivales internos que han expresado lo mismo. Como el ministro del Interior, Diego Santilli, o el intendente de Tres de Febrero -en uso de licencia- Diego Valenzuela. Detalles.

El karinismo cree que, con esta movida, expone al kirchnerismo, que gobierna muchos municipios de la Provincia. Habría, por otra parte, otra jugada en ciernes: promover el debate sobre una reforma constitucional bonaerense para ir hacia la unicameralidad. Dicen que el tema se tirará antes de la mitad de este año.