La producción industrial sigue en pleno retroceso

Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior. En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual.

Los datos corresponden a los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La industria sigue perdiendo y no logra remontar, siendo uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. Pero la construcción, que inició el 2026 con una variación positiva.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior, aunque subió contra diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.

Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).

Además, la venta de materiales para la construcción cayó 2,7% interanual en febrero y, de esta forma, el primer bimestre cerró con una contracción del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2025, según el Índice Construya (IC) que elaboran empresas líderes del sector.

En cuanto a la industria y sus divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.

Maquinaria y equipo -20,2%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes -25,7%; prendas de vestir, cuero y calzado -20,6%; otros equipos, aparatos e instrumentos -22,1%; productos de caucho y plástico -8%; productos de metal -8%; productos textiles -23,9%; alimentos y bebidas -0,7%; muebles y colchones, y otras industrias manufactureras -5%; otro equipo de transporte -8,4%; sustancias y productos químicos -7,2%; productos minerales no metálicos -4,3%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear -2,2%; productos de tabaco 2,5%; madera, papel, edición e impresión 0,2%; y industrias metálicas básicas 0,2%.

En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una leve variación positiva -cercana a cero- y el índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.

En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.