La producción industrial sigue en pleno retroceso

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Marcó su séptima caída consecutiva. En cambio, la construcción mejoró un poco respecto al mismo mes del año anterior
Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior. En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual.
Los datos corresponden a los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La industria sigue perdiendo y no logra remontar, siendo uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. Pero la construcción, que inició el 2026 con una variación positiva.
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior, aunque subió contra diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.
Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).
Además, la venta de materiales para la construcción cayó 2,7% interanual en febrero y, de esta forma, el primer bimestre cerró con una contracción del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2025, según el Índice Construya (IC) que elaboran empresas líderes del sector.
En cuanto a la industria y sus divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.
LE PUEDE INTERESAR
En qué provincia es más caro llenar el changuito
LE PUEDE INTERESAR
Milei almuerza con Trump con China en “el menú”
Maquinaria y equipo -20,2%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes -25,7%; prendas de vestir, cuero y calzado -20,6%; otros equipos, aparatos e instrumentos -22,1%; productos de caucho y plástico -8%; productos de metal -8%; productos textiles -23,9%; alimentos y bebidas -0,7%; muebles y colchones, y otras industrias manufactureras -5%; otro equipo de transporte -8,4%; sustancias y productos químicos -7,2%; productos minerales no metálicos -4,3%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear -2,2%; productos de tabaco 2,5%; madera, papel, edición e impresión 0,2%; y industrias metálicas básicas 0,2%.
En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una leve variación positiva -cercana a cero- y el índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.
En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí