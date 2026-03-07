El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra

El dólar subió por tercera vez en cuatro ruedas y el oficial se consolidó por encima de los $1.400.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 43 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado cambiario, consolidando su posición mediante compras sostenidas. Ayer la entidad intensificó su intervención y adquirió U$S40 millones, lo que llevó el acumulado anual por encima de los 3.000 millones de dólares.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento respecto del cierre de la semana pasada es de $19 (+1,4%). Ese avance es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas.

En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación subió $10 y se vendió a $1.435.

El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.856,50.

El blue subió a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

Desde que en enero comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el BCRA incorporó 3.003 millones de dólares, cifra que ya representa más del 30% de la meta de compras de divisas fijada para 2026. Durante febrero, las operaciones de adquisición totalizaron 1.555 millones de dólares.

Los ADRs y el S&P Merval retrocedieron a nivel semanal, pero los papeles argentinos petroleros subieron a raíz del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, que generó enorme volatilidad en las Bolsas del mundo. En tanto, el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos básicos.

Los títulos argentinos en dólares caen en su totalidad, liderados por el Bonar 2035 (-1,6%). A este le siguen el Bonar 2041 (-1,3%) y el Global 2038 (-1,2%). En ese contexto, el riesgo país se posicionó en torno a los 575 puntos básicos. El S&P Merval avanzó 2,2% a los 2.626.114,83 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares lo hizo 1,5% hasta los 1.778,25 puntos.