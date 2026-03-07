Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Se aplicará de forma escalonada entre marzo y abril

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

LA PROVINCIA LLEGÓ A UN ACUERDO CON LA POLICÍA BONAERENSE / EL DIA

7 de Marzo de 2026 | 02:19
El Gobierno de la Provincia anunció un nuevo esquema de actualización salarial para la Policía, que alcanzará un incremento acumulado del 11% en lo que va de 2026. La mejora se aplicará de manera escalonada y se suma a las subas otorgadas en los primeros meses del año.

Según confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el aumento contempla un 5% en marzo y un 2,5% en abril, porcentajes que se agregan a los incrementos ya aplicados: 2% en enero y 1,5% en febrero.

Ingresos complementarios

Además del incremento en los haberes, el acuerdo incluye un plus compensatorio destinado al uniforme y una actualización del valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

En paralelo a la mejora salarial, el valor del servicio de Policía Adicional registrará una actualización significativa. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad, desde febrero el POLAD tuvo un incremento adicional del 22,7%, lo que permitirá alcanzar una mejora acumulada del 36,4% hacia abril.

El servicio de Policía Adicional es una prestación que realizan efectivos fuera de su horario habitual para organismos públicos o privados, por lo que su valor impacta directamente en los ingresos complementarios de los agentes.

El anuncio se conoció luego de que el gobierno bonaerense alcanzara acuerdos salariales con distintos sectores de la administración pública, entre ellos los gremios docentes y los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 (ver página 8).

En esos casos, la propuesta oficial contempló un aumento del 7,5% para marzo y abril, lo que, sumado al incremento del 1,5% otorgado en febrero, conforma una suba acumulada del 9% para el período febrero-abril.

 

