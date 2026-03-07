Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno de la Provincia anunció un nuevo esquema de actualización salarial para la Policía, que alcanzará un incremento acumulado del 11% en lo que va de 2026. La mejora se aplicará de manera escalonada y se suma a las subas otorgadas en los primeros meses del año.
Según confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el aumento contempla un 5% en marzo y un 2,5% en abril, porcentajes que se agregan a los incrementos ya aplicados: 2% en enero y 1,5% en febrero.
Además del incremento en los haberes, el acuerdo incluye un plus compensatorio destinado al uniforme y una actualización del valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).
En paralelo a la mejora salarial, el valor del servicio de Policía Adicional registrará una actualización significativa. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad, desde febrero el POLAD tuvo un incremento adicional del 22,7%, lo que permitirá alcanzar una mejora acumulada del 36,4% hacia abril.
El servicio de Policía Adicional es una prestación que realizan efectivos fuera de su horario habitual para organismos públicos o privados, por lo que su valor impacta directamente en los ingresos complementarios de los agentes.
El anuncio se conoció luego de que el gobierno bonaerense alcanzara acuerdos salariales con distintos sectores de la administración pública, entre ellos los gremios docentes y los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 (ver página 8).
LE PUEDE INTERESAR
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
LE PUEDE INTERESAR
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
En esos casos, la propuesta oficial contempló un aumento del 7,5% para marzo y abril, lo que, sumado al incremento del 1,5% otorgado en febrero, conforma una suba acumulada del 9% para el período febrero-abril.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí