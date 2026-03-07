Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Rumbo al juicio contra el acusado

Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos

Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos

EL FEMICIDIO DE LILIANA ALEGRES, MÁS CERCA DEL JUICIO POR JURADOS / EL DIA

7 de Marzo de 2026 | 02:25
Edición impresa

La causa por el femicidio de Vicenta Liliana Alegres, el brutal crimen que en agosto de 2024 sacudió al barrio San Carlos y generó una fuerte conmoción en toda la región, dio un nuevo paso en las últimas horas con la realización de una audiencia clave previa al juicio contra el acusado, quien ya registraba denuncias por violencia de género antes del ataque mortal.

Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, en el expediente interviene el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde se desarrolló una audiencia preliminar de prueba que marca el tramo final antes del debate oral. La causa se encamina ahora a un juicio por jurados, modalidad prevista para los delitos más graves en la provincia de Buenos Aires.

El principal acusado es Fabio Angelino Ortiz, pareja de la víctima al momento del hecho. La familia de Alegres participa en el proceso como particular damnificado y está representada por el abogado Alexis Bulus, quien confirmó a EL DIA que la audiencia realizada en las últimas horas fue la última instancia procesal previa al juicio.

“Fue una audiencia preliminar de prueba. Es la última antes del juicio. Ahora aguardamos que se fije la fecha del debate”, explicó el letrado. Según detalló, el proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados y podría extenderse durante varias jornadas debido a la cantidad de testigos convocados.

De acuerdo con lo anticipado, el debate oral podría durar alrededor de cinco días y contará con cerca de 40 testigos que declararán ante el jurado popular. “Nosotros estamos constituidos como particular damnificado en representación de la familia de la víctima y vamos a pedir prisión perpetua”, indicó Bulus a este medio.

Ese pedido coincide con la postura de la fiscalía, que también solicitaría la pena máxima para el imputado en caso de ser hallado culpable.

LE PUEDE INTERESAR

El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela

Denuncias previas

El caso remite a un crimen que causó una profunda conmoción en La Plata. Vicenta Liliana Alegres, de 44 años, fue asesinada en una vivienda ubicada en la zona de 33 y 143, en el barrio San Carlos. De acuerdo con la reconstrucción que surge del expediente, todo se habría desencadenado tras una discusión en la vía pública.

Según se ventiló en la investigación, el agresor habría tomado a la mujer por la fuerza, golpeado su cabeza contra el cordón de la vereda y luego la arrastró hacia el interior de la vivienda donde residían. Allí la atacó con un arma blanca, provocándole una profunda puñalada en la espalda que terminó causándole la muerte.

Sin embargo, uno de los aspectos que más impacto generó en la causa es que, según la querella, el femicidio podría haberse evitado. El abogado de la familia reveló que existía una denuncia previa por violencia de género presentada semanas antes del crimen. “Había una denuncia donde se constataban lesiones que había sufrido la víctima. Sin embargo, no se tomó ninguna medida de protección”, sostuvo Bulus al hablar con este diario. En ese sentido, el letrado cuestionó que no se hayan dispuesto herramientas básicas de resguardo como una restricción perimetral o un botón antipánico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma

El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
Información General
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Deportes
Miramón no llega al partido ante Banfield
Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira
Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso
Coudet suma un hombre de confianza a su staff
La recuperación de los tocados, un tema central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla