Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos

La causa por el femicidio de Vicenta Liliana Alegres, el brutal crimen que en agosto de 2024 sacudió al barrio San Carlos y generó una fuerte conmoción en toda la región, dio un nuevo paso en las últimas horas con la realización de una audiencia clave previa al juicio contra el acusado, quien ya registraba denuncias por violencia de género antes del ataque mortal.

Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, en el expediente interviene el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde se desarrolló una audiencia preliminar de prueba que marca el tramo final antes del debate oral. La causa se encamina ahora a un juicio por jurados, modalidad prevista para los delitos más graves en la provincia de Buenos Aires.

El principal acusado es Fabio Angelino Ortiz, pareja de la víctima al momento del hecho. La familia de Alegres participa en el proceso como particular damnificado y está representada por el abogado Alexis Bulus, quien confirmó a EL DIA que la audiencia realizada en las últimas horas fue la última instancia procesal previa al juicio.

“Fue una audiencia preliminar de prueba. Es la última antes del juicio. Ahora aguardamos que se fije la fecha del debate”, explicó el letrado. Según detalló, el proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados y podría extenderse durante varias jornadas debido a la cantidad de testigos convocados.

De acuerdo con lo anticipado, el debate oral podría durar alrededor de cinco días y contará con cerca de 40 testigos que declararán ante el jurado popular. “Nosotros estamos constituidos como particular damnificado en representación de la familia de la víctima y vamos a pedir prisión perpetua”, indicó Bulus a este medio.

Ese pedido coincide con la postura de la fiscalía, que también solicitaría la pena máxima para el imputado en caso de ser hallado culpable.

Denuncias previas

El caso remite a un crimen que causó una profunda conmoción en La Plata. Vicenta Liliana Alegres, de 44 años, fue asesinada en una vivienda ubicada en la zona de 33 y 143, en el barrio San Carlos. De acuerdo con la reconstrucción que surge del expediente, todo se habría desencadenado tras una discusión en la vía pública.

Según se ventiló en la investigación, el agresor habría tomado a la mujer por la fuerza, golpeado su cabeza contra el cordón de la vereda y luego la arrastró hacia el interior de la vivienda donde residían. Allí la atacó con un arma blanca, provocándole una profunda puñalada en la espalda que terminó causándole la muerte.

Sin embargo, uno de los aspectos que más impacto generó en la causa es que, según la querella, el femicidio podría haberse evitado. El abogado de la familia reveló que existía una denuncia previa por violencia de género presentada semanas antes del crimen. “Había una denuncia donde se constataban lesiones que había sufrido la víctima. Sin embargo, no se tomó ninguna medida de protección”, sostuvo Bulus al hablar con este diario. En ese sentido, el letrado cuestionó que no se hayan dispuesto herramientas básicas de resguardo como una restricción perimetral o un botón antipánico.