Policiales |Sofía Magdalena Pantoja, que será juzgada el próximo 5 de agosto, accedió a la prisión domiciliaria

La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma

El crimen ocurrió en el año 2018 en una casa de 48 entre 19 y 20. Las hijas de la víctima, Jorge Pereyra, expresaron su indignación

La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma

Sofía Pantoja accedió al beneficio de la domiciliaria / foto archivo

7 de Marzo de 2026 | 02:26
Edición impresa

El crimen Jorge Vicente Pereyra, en su casa de La Loma, uno de los casos policiales que más conmoción generó en La Plata en los últimos años, volverá a ocupar un lugar central en la agenda judicial y pública en los próximos meses. Es que, según confirmaron fuentes del caso a EL DIA, el juicio por jurados contra Sofía Magdalena Pantoja -acusada de asesinar a su ex marido- ya tiene fecha: comenzará el 5 de agosto próximo y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de La Plata.

La mujer llega al debate imputada por “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia”, un delito que prevé como única pena posible la prisión perpetua en caso de ser hallada culpable. El expediente, iniciado en 2018, reconstruye el brutal asesinato de Jorge Vicente Pereyra, el zapatero que fue atacado mientras dormía en su domicilio.

Pero mientras el proceso avanza hacia el juicio, en las últimas semanas se produjo una novedad que volvió a sacudir y a golpear a la familia de la víctima: la Justicia le concedió a Pantoja el beneficio de la prisión domiciliaria tras más de siete años y medio detenida con prisión preventiva.

De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal consideró el tiempo prolongado de detención sin condena, su estado de salud y un informe ambiental favorable para conceder la morigeración de la prisión preventiva, que ahora se cumple en la casa de su madre, bajo monitoreo electrónico y con uno de sus hijos como garante.

La medida generó un fuerte impacto en las hijas de la víctima, que en diálogo con EL DIA expresaron su profunda angustia y preocupación por la situación.

“Tenemos mucho miedo”

“Nos sentimos apresadas nosotros”, dijo una de ellas al referirse a la sensación de vulnerabilidad que aseguran atravesar desde que se enteraron del beneficio otorgado a la acusada.

Según relataron, el temor no es solo emocional sino también concreto: la casa donde Pantoja cumple la detención domiciliaria se encuentra a pocas cuadras del domicilio de una de las hermanas, quien vive allí con hijos menores.

“Tenemos mucho miedo”, afirmaron. Y agregaron que la decisión judicial las tomó por sorpresa. “Nunca nos notificaron nada”, aseguraron. En documentos incorporados a la causa, también dejaron asentada su disconformidad y angustia frente al beneficio otorgado. Asimismo sostuvieron que durante todos estos años atravesaron momentos de fuerte presión emocional. “Sentimos que todo este tiempo estuvimos hostigadas”, explicaron.

Mientras tanto, la causa avanza hacia una instancia decisiva. El 5 de agosto, un jurado popular será el encargado de escuchar las pruebas, testimonios y argumentos de las partes en el juicio que se desarrollará en el TOC N° 1 de La Plata.

 

