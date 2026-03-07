Amparo contra la reforma laboral

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo para frenar la aplicación de varios artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, recientemente promulgada. El eje central de la demanda apunta contra el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que, según la central sindical, podría generar un fuerte impacto en el funcionamiento del sistema judicial.
El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la CGT y constituye el primer paso de una estrategia legal más amplia destinada a cuestionar aspectos clave de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. El magistrado ya había intervenido en otros casos vinculados a medidas del actual gobierno: a comienzos de 2024 rechazó dos amparos presentados contra el DNU 70/2023.
En su presentación, la CGT sostuvo que el traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña se habría aprobado sin la intervención de la Comisión Bicameral prevista por la Ley 24.588. De acuerdo con el planteo sindical, esta omisión vulneraría el principio constitucional del “juez natural” y generaría un escenario de incertidumbre tanto para trabajadores como para empleados judiciales.
La central obrera advirtió además que la medida implicaría el cierre inmediato de unos 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A largo plazo, agregan, podría derivar incluso en la eliminación completa del fuero laboral nacional. El cambio también afectaría a miles de expedientes actualmente en trámite y a los empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y eventuales reubicaciones dentro del sistema judicial porteño.
El cuestionamiento sindical apunta especialmente al artículo 91 de la reforma laboral, que establece la transferencia del fuero laboral nacional en base al acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la administración nacional.
LE PUEDE INTERESAR
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
LE PUEDE INTERESAR
Eliminan requisito para baja en Ingresos Brutos
Desde la CGT sostienen que esa aprobación se concretó durante las sesiones extraordinarias del Congreso sin cumplir con los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de transferencias. En ese sentido, recordaron que incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel había advertido sobre las objeciones legales del procedimiento.
La presentación judicial guarda ciertos paralelismos con la estrategia que la central obrera desplegó en diciembre de 2023 contra el DNU 70. En aquel momento, distintos gremios impulsaron múltiples demandas en juzgados de primera instancia, lo que derivó en la suspensión parcial del decreto por parte de la Cámara del Trabajo y en un posterior tratamiento en la Corte Suprema, que nunca llegó a emitir un fallo definitivo.
En esta nueva ofensiva judicial, la CGT prevé avanzar con otra medida cautelar en el fuero laboral y promover presentaciones individuales de distintos sindicatos ante los tribunales.
El amparo presentado por la central sindical se concentra exclusivamente en el cuestionamiento al traspaso del fuero laboral y deja fuera otros puntos polémicos de la reforma. Entre ellos figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de los períodos de prueba, las modificaciones al derecho de huelga y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas.
La defensa del Estado nacional en este caso estará a cargo del nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La presentación judicial se concretó el mismo día en que la reforma laboral fue promulgada oficialmente. La norma, identificada como Ley 27.802, fue publicada en el Boletín Oficial.
Días antes, el lunes, la CGT había realizado una movilización frente al Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial y manifestar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí