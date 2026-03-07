Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Una pérdida de agua en Barrio Norte está destruyendo veredas
Un tilo en peligro por una filtración en la cuadra de 77 entre 8 y 9
Cursos para jubilados
Pami abrió la inscripción a la propuesta de talleres gratuitos pensados para promover el aprendizaje, la creatividad y situaciones de bienestar. Las actividades se desarrollan en articulación con distintas casas de estudio de la Ciudad y abarcan tanto disciplinas artísticas y tecnológicas como de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los días viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los días viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, Pami le propone a sus afiliados un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los días viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en Av. 60 y 124, en Berisso. Para más información los interesados pueden consultar en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
El Club Tricolores propone Fútbol Infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes, miércoles y viernes a las 18; Mayores, de lunes a viernes a las 19; Voley: lunes y miércoles de 18 a 21; Newcom: martes y jueves a las 15; Yoga: martes y jueves a las 9; y Apoyo escolar, gratis, martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club tiene sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Los valores de las cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.
En la biblioteca Popular Alejo Iglesias (6 entre 43 y 44, Villa Elisa), los miércoles a las 18, hay clases de tango.
