Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar

Cursos para jubilados

Pami abrió la inscripción a la propuesta de talleres gratuitos pensados para promover el aprendizaje, la creatividad y situaciones de bienestar. Las actividades se desarrollan en articulación con distintas casas de estudio de la Ciudad y abarcan tanto disciplinas artísticas y tecnológicas como de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los días viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los días viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, Pami le propone a sus afiliados un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los días viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en Av. 60 y 124, en Berisso. Para más información los interesados pueden consultar en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

apoyo escolar en tricolores

El Club Tricolores propone Fútbol Infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes, miércoles y viernes a las 18; Mayores, de lunes a viernes a las 19; Voley: lunes y miércoles de 18 a 21; Newcom: martes y jueves a las 15; Yoga: martes y jueves a las 9; y Apoyo escolar, gratis, martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club tiene sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Los valores de las cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

TANGO EN VILLA ELISA

En la biblioteca Popular Alejo Iglesias (6 entre 43 y 44, Villa Elisa), los miércoles a las 18, hay clases de tango.