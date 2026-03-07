Buscan frenar los robos al Club Dardo Rocha

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La persistente ola de inseguridad que azota a la Zona Norte tuvo escenario de exposición en el Club Dardo Rocha, situado en 5 bis y 519, Ringuelet. La emblemática institución, que viene denunciando robos de forma casi cotidiana, fue sede de una reunión clave a articular soluciones urgentes frente a un panorama que desvela a socios y frentistas del barrio.
El encuentro, convocado por la Federación de Instituciones de La Plata, contó con la participación de dirigentes barriales, vecinos y la subsecretaria de Seguridad Comunitaria de la Provincia. También estuvieron presentes autoridades policiales de la jurisdicción y representantes de diversas entidades civiles de la región.
Durante la jornada se intercambiaron propuestas para reforzar la vigilancia en las adyacencias del club y mejorar los canales de comunicación directa con las fuerzas de seguridad.
Los asistentes coincidieron en que la problemática requiere de un abordaje integral: “La seguridad nos involucra a todos; solo con diálogo, participación y trabajo conjunto podremos avanzar hacia soluciones concretas”, se señaló desde la Federación.
La reunión fue calificada como “muy positiva” entre los participantes, quienes destacaron el compromiso de las autoridades para intervenir en un territorio marcado por el vandalismo y el hurto de cables y luminarias.
Desde junio ABSA dejará de mandar la boleta impresa
La Provincia garantizará un lugar en las salas de 3 años
