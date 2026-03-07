Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Aparece relacionada con operaciones comerciales con la casa madre del fútbol argentino

Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares

ARCA confirmó que Malte SRL, vinculada al tesorero de AFA, habría funcionado como una “usina de facturación apócrifa”

Pablo Toviggino

7 de Marzo de 2026 | 01:45
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó una serie de irregularidades en la operatoria de la empresa Malte SRL, una firma vinculada al entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las conclusiones surgen de un informe elaborado por la Dirección General Impositiva (DGI), que fue remitido al Juzgado Federal de Campana en el marco de la causa “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero.

Según el documento, la compañía presenta características compatibles con una “usina sin capacidad operativa económica y financiera”, lo que plantea dudas sobre su capacidad real para justificar el volumen de operaciones registradas.

Uno de los datos destacados en el informe es que Malte SRL exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

La empresa también aparece vinculada a operaciones con la AFA. De acuerdo con documentación de la entidad, la firma fue contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema de videoarbitraje (VAR), obra por la cual recibió un pago de 550 mil dólares.

Además, la sociedad figura como propietaria de una mansión ubicada en Pilar que fue atribuida públicamente al dirigente Pablo Toviggino.

Inconsistencias

El análisis fiscal detectó múltiples irregularidades en la estructura y el funcionamiento de la empresa. Entre ellas, frecuentes cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar a la sociedad en la dirección declarada e inscripción en diversas actividades económicas sin relación entre sí.

El organismo también identificó problemas para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. La empresa declaró bienes registrables como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, aunque se detectaron altas y bajas recurrentes de esos activos, muchas veces transferidos entre firmas vinculadas.

En el caso de los automotores, se registraron numerosas transferencias de vehículos de alta gama, lo que refuerza las sospechas sobre posibles movimientos de activos dentro del mismo circuito empresarial.

Otro de los puntos señalados por ARCA es la emisión de facturación electrónica por montos significativos a empresas del mismo grupo, con conceptos que no coincidirían con las actividades declaradas por las compañías involucradas.

A su vez, el informe advierte que la firma registró compras que tampoco guardan relación con los servicios o productos que declara comercializar. En varios casos, los proveedores presentan vínculos societarios o comerciales con el mismo entramado empresarial.

También se detectó que Malte SRL no actuó como agente de retención en los períodos 2020, 2021, 2024 y 2025, a pesar de registrar importantes volúmenes de compras.

Una estructura operativa mínima

La investigación también puso el foco en la estructura laboral de la empresa. Según los registros fiscales, Malte SRL contó con un solo empleado durante casi todo el período analizado, salvo durante tres meses en los que registró más personal.

Ese trabajador figura con domicilio en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa se encuentran en la provincia de Santiago del Estero.

En paralelo, el organismo detectó que la dirección IP desde la cual se emitían comprobantes electrónicos estaría localizada en Tucumán, lo que suma inconsistencias al funcionamiento declarado de la firma.

El informe también identificó que determinadas direcciones IP utilizadas para emitir facturación electrónica eran compartidas por varias empresas vinculadas a Malte SRL, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.

En esa misma dirección IP aparecen registradas personas vinculadas a Pablo Toviggino, entre ellas el propio dirigente y miembros de su familia.

Además, el organismo detectó una factura emitida en abril de 2021 por la escribana Gilda Milani por servicios relacionados con declaraciones juradas para varias personas, entre ellas Luciano Pantano, uno de los investigados en la causa.

Operaciones bajo investigación

ARCA también señaló que se registraron operaciones comerciales entre Malte SRL y la AFA, aunque indicó que no fue posible determinar con precisión la trazabilidad de los productos o servicios que la empresa habría provisto a la institución.

La información forma parte de la investigación judicial en curso, que busca establecer si existieron maniobras de lavado de activos o utilización de sociedades sin actividad real para canalizar operaciones financieras.

 

