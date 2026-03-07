Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
El argentino se metió en la Q2 pero no pudo avanzar demasiado. Su compañero Pierre Gasly, apenas mejor, se quedó con el 14º puesto de la grilla
El Gran Premio de Australia marcó el comienzo de una nueva etapa reglamentaria en la Fórmula 1 con un contundente despliegue de Mercedes, que bloqueó la primera fila de la grilla de partida. George Russell se adjudicó la pole position con un tiempo de 1:18.518, superando por casi tres décimas a su compañero de equipo, el joven Andrea Kimi Antonelli. En una sesión condicionada por incidentes de relevancia, Isack Hadjar rescató el presente de Red Bull Racing al posicionarse en la tercera ubicación tras el accidente de Max Verstappen, quien largará desde el fondo.
En este escenario de renovación técnica, el argentino Franco Colapinto completó su primera clasificación oficial como piloto titular partiendo desde la 16° posición. El piloto de 22 años logró sortear la primera instancia eliminatoria gracias a un registro de 1:21.200 obtenido en el cierre de la Q1, lo que le permitió avanzar con lo justo a la siguiente fase. Si bien el rendimiento del Alpine A526 mostró limitaciones frente al resto del parque automotor, Colapinto mantuvo una paridad competitiva con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien iniciará la carrera desde el 14° lugar tras quedar a solo 0.280 segundos de acceder a la última tanda cronometrada.
La clasificación de Colapinto se vio indirectamente favorecida por la inactividad en pista de competidores directos como Lance Stroll y Carlos Sainz, además del choque prematuro de Verstappen, factores que alteraron el orden natural de la Q1. Al finalizar la jornada, el argentino fue realista respecto al presente de su monoplaza y señaló que la resolución de los problemas estructurales del auto requiere un proceso de diseño y fabricación que demanda semanas de trabajo en la fábrica. Para el piloto bonaerense, el foco inmediato está puesto en identificar el origen de las fallas principales para evolucionar en las próximas fechas.
Más adelante en la grilla, la jornada también destacó por el sólido debut de los Racing Bulls, con Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad ubicándose en el octavo y noveno puesto respectivamente. Por su parte, el estreno de Audi bajo su nueva identidad mostró un potencial competitivo con Gabriel Bortoleto ingresando a la Q3 y Nico Hülkenberg en la undécima posición. En contraste, la nueva escudería Cadillac tuvo un inicio complejo, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas ocupando los últimos lugares de los registros cronometrados. La competencia principal, pactada a 58 vueltas, se pondrá en marcha este domingo a la 1 de la mañana de Argentina en el circuito de Albert Park.
