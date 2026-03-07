Desde junio ABSA dejará de mandar la boleta impresa

Aguas Bonaerenses (ABSA), la prestadora del servicio de agua y cloacas en la Región, informó que dejará de mandar las boletas en formato papel.

La compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 95 localidades de 53 distritos de la Provincia informó que los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios.

Desde junio en adelante, ABSA se acogerá a lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio, se indicó.

En ese sentido, los usuarios (2,6 millones en total) que aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA.