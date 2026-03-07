Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra

La guerra podría impactar en los surtidores de combustible / IA

La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado energético global y encendió nuevas alarmas sobre el precio de los combustibles en la Argentina. El barril de Brent, referencia internacional del petróleo, superó los 92 dólares, su nivel más alto desde 2023, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el conflicto sólo terminará con la “rendición incondicional” de Irán.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también registró fuertes subas y llegó a cotizar 90,48 dólares, con un alza superior al 11% en la jornada.

El aumento de los precios se explica por el temor de los mercados a una interrupción prolongada del suministro de energía, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de hidrocarburos.

Cuánto podría impactar en los combustibles

El salto del petróleo comenzó a reflejarse en las estimaciones del sector energético local. Según cálculos de especialistas, por cada dólar que sube el barril de crudo el precio final de los combustibles puede ajustarse entre 1% y 1,3%, aunque el traslado no es automático.

Con el Brent por encima de los USD 92, es decir más de USD 20 por encima del valor que hoy reflejan los surtidores argentinos, el impacto potencial podría acercarse al 15% si estos niveles se sostienen en el tiempo.

En términos concretos, ese porcentaje podría traducirse en subas de entre $200 y $300 por litro en naftas y gasoil si los precios internacionales del crudo se mantienen elevados durante varios meses.

El factor clave: el estrecho de Ormuz

En el centro de la preocupación global está el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas fueron atacadas y el tránsito de petroleros por la zona se redujo drásticamente, generando problemas de suministro en los mercados internacionales.

“Cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el mercado petrolero se tensa más”, explicó el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Además, el limitado almacenamiento de crudo en los países del Golfo podría obligar a recortes en la producción y en la actividad de refinerías, especialmente en Asia y Medio Oriente, según el analista de Kpler Homayun Falakshahi.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con rutas alternativas para exportar parte de su petróleo, pero aun así unos 8,7 millones de barriles diarios quedarían bloqueados si la interrupción se prolonga.

A pesar de la fuerte suba internacional, el traslado a los surtidores argentinos depende de varios factores. El precio final de los combustibles incluye el costo del petróleo, el margen de refinación, los impuestos y el componente de biocombustibles que las petroleras deben mezclar.

Según estimaciones del sector, la materia prima representa alrededor del 40% del precio final, por lo que el impacto del barril sobre los precios internos no siempre es inmediato ni proporcional.

En ese proceso también juega un papel clave YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista de combustibles y suele marcar el ritmo de los ajustes para el resto de las petroleras.

Por eso, el comportamiento de los precios en Argentina dependerá en gran medida de cuánto tiempo se prolongue la crisis en Medio Oriente. Si el petróleo se mantiene en niveles elevados durante varios meses, en el sector energético consideran inevitable un reacomodamiento de los valores en los surtidores.