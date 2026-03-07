Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”

EL FESTEJO ARRANCA DE NOCHE Y TERMINA A LA MAÑANA SIGUIENTE / EL DIA

El inicio del ciclo lectivo 2026 en los colegios secundarios llegará, desde el lunes próximo, acompañado de un clima de alerta en materia de seguridad y convivencia urbana. Ante la masificación del ritual conocido como el “Último Primer Día” (UPD), las autoridades provinciales y municipales dispusieron un esquema de vigilancia reforzada que buscará neutralizar desbordes en una jornada marcada por el regreso de miles de adolescentes a las aulas.

Según pudo saber este diario, el operativo de la Policía de la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta el ingreso de los alumnos a los establecimientos. La medida, oficializada a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, contempla un despliegue sin precedentes de efectivos en parques, plazas y puntos neurálgicos donde los estudiantes suelen concentrarse para pasar la noche en vela.

Vigilancia en las cuadrículas

El plan operativo instruye a las Superintendencias de Seguridad Regionales a volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas.

Las directivas son: recorridas constantes de jefes de dependencias, comandos de patrullas y agentes de las policías locales en móviles identificables durante toda la madrugada.

El personal afectado deberá cumplir funciones con uniforme, chalecos antibalas y elementos reflectivos. Así las cosas, cualquier intervención que involucre una transgresión a la ley de carácter penal deberá ser comunicada de inmediato al Centro de Operaciones Policiales (COP), se ordenó a los policías.

“El objetivo no es la persecución, sino la presencia disuasiva para evitar que el festejo derive en incidentes”, señaló un jefe policial a este diario.

La celebración de los futuros egresados, que empiezan a despedirse, se transformó en un episodio para la alarma a partir de los desmanes nocturnos, el consumo de alcohol y drogas, y los incidentes en calles, plazas e inmediaciones de escuelas.

El escenario, suele presentarse con explosiones de madrugada por el uso de pirotecnia. Así, junto con la preocupación por la situación de miles de adolescentes en las calles, el fastidio por las madrugadas en vela para vecinos de diversos puntos de la Ciudad.

Responsabilidad compartida

Más allá del despliegue de uniformados, desde el Gobierno bonaerense se enfatizó la necesidad de un abordaje descentralizado que involucre a las áreas de Educación y Salud.

Según se indicó, durante la semana se desarrollaron mesas de trabajo con los municipios para interpelar de manera directa a las familias.

“Se busca trabajar desde la comunidad educativa para que los padres asuman la responsabilidad por las acciones de sus hijos”, explicaron los voceros consultados. La preocupación de las autoridades radica en que estas concentraciones suelen incluir cortes de calle, ruidos molestos, uso de pirotecnia y, fundamentalmente, el consumo de alcohol, tanto en la vía pública como en quintas o salones privados alquilados para la ocasión.

Recomendaciones y auxilios

El operativo también contempla un protocolo de asistencia ante posibles cuadros de intoxicación. Las autoridades recomendaron a los adultos responsables y a los propios jóvenes no dejar solos a quienes presenten signos de malestar por ingesta de sustancias.

En casos de emergencia, se sugiere colocar a la persona de costado para evitar riesgos de broncoaspiración, ofrecer agua, abrigarlos y dar aviso inmediato a los números de emergencias locales o a las autoridades escolares. “Es fundamental que haya un adulto de referencia que pueda intervenir antes de que la situación pase a mayores”, se informó desde el área de Salud.

Este despliegue se da en una semana de alta sensibilidad para el sistema educativo provincial. Con las escuelas listas para abrir sus puertas, la ciudad de La Plata se prepara para una madrugada de intenso movimiento. El éxito del UPD 2026 dependerá, en igual medida, de la eficacia del control policial y del compromiso de los padres para que el primer día de clases sea una celebración y no un reporte de incidentes.