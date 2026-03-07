Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Se viene el inicio de clases en las escuelas secundarias

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”

Los operativos para evitar excesos comenzarán cada medianoche. El foco estará en las plazas y las adyacencias de los colegios

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”

EL FESTEJO ARRANCA DE NOCHE Y TERMINA A LA MAÑANA SIGUIENTE / EL DIA

7 de Marzo de 2026 | 02:20
Edición impresa

El inicio del ciclo lectivo 2026 en los colegios secundarios llegará, desde el lunes próximo, acompañado de un clima de alerta en materia de seguridad y convivencia urbana. Ante la masificación del ritual conocido como el “Último Primer Día” (UPD), las autoridades provinciales y municipales dispusieron un esquema de vigilancia reforzada que buscará neutralizar desbordes en una jornada marcada por el regreso de miles de adolescentes a las aulas.

Según pudo saber este diario, el operativo de la Policía de la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta el ingreso de los alumnos a los establecimientos. La medida, oficializada a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, contempla un despliegue sin precedentes de efectivos en parques, plazas y puntos neurálgicos donde los estudiantes suelen concentrarse para pasar la noche en vela.

Vigilancia en las cuadrículas

El plan operativo instruye a las Superintendencias de Seguridad Regionales a volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas.

Las directivas son: recorridas constantes de jefes de dependencias, comandos de patrullas y agentes de las policías locales en móviles identificables durante toda la madrugada.

El personal afectado deberá cumplir funciones con uniforme, chalecos antibalas y elementos reflectivos. Así las cosas, cualquier intervención que involucre una transgresión a la ley de carácter penal deberá ser comunicada de inmediato al Centro de Operaciones Policiales (COP), se ordenó a los policías.

“El objetivo no es la persecución, sino la presencia disuasiva para evitar que el festejo derive en incidentes”, señaló un jefe policial a este diario.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

LE PUEDE INTERESAR

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La celebración de los futuros egresados, que empiezan a despedirse, se transformó en un episodio para la alarma a partir de los desmanes nocturnos, el consumo de alcohol y drogas, y los incidentes en calles, plazas e inmediaciones de escuelas.

El escenario, suele presentarse con explosiones de madrugada por el uso de pirotecnia. Así, junto con la preocupación por la situación de miles de adolescentes en las calles, el fastidio por las madrugadas en vela para vecinos de diversos puntos de la Ciudad.

Responsabilidad compartida

Más allá del despliegue de uniformados, desde el Gobierno bonaerense se enfatizó la necesidad de un abordaje descentralizado que involucre a las áreas de Educación y Salud.

Según se indicó, durante la semana se desarrollaron mesas de trabajo con los municipios para interpelar de manera directa a las familias.

“Se busca trabajar desde la comunidad educativa para que los padres asuman la responsabilidad por las acciones de sus hijos”, explicaron los voceros consultados. La preocupación de las autoridades radica en que estas concentraciones suelen incluir cortes de calle, ruidos molestos, uso de pirotecnia y, fundamentalmente, el consumo de alcohol, tanto en la vía pública como en quintas o salones privados alquilados para la ocasión.

Recomendaciones y auxilios

El operativo también contempla un protocolo de asistencia ante posibles cuadros de intoxicación. Las autoridades recomendaron a los adultos responsables y a los propios jóvenes no dejar solos a quienes presenten signos de malestar por ingesta de sustancias.

En casos de emergencia, se sugiere colocar a la persona de costado para evitar riesgos de broncoaspiración, ofrecer agua, abrigarlos y dar aviso inmediato a los números de emergencias locales o a las autoridades escolares. “Es fundamental que haya un adulto de referencia que pueda intervenir antes de que la situación pase a mayores”, se informó desde el área de Salud.

Este despliegue se da en una semana de alta sensibilidad para el sistema educativo provincial. Con las escuelas listas para abrir sus puertas, la ciudad de La Plata se prepara para una madrugada de intenso movimiento. El éxito del UPD 2026 dependerá, en igual medida, de la eficacia del control policial y del compromiso de los padres para que el primer día de clases sea una celebración y no un reporte de incidentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

En qué provincia es más caro llenar el changuito
Últimas noticias de La Ciudad

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”

Inquietud por una toma debajo de un puente
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Información General
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Miramón no llega al partido ante Banfield
Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira
Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso
Coudet suma un hombre de confianza a su staff
La recuperación de los tocados, un tema central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla