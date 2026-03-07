Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En jardines, desde 2027

La Provincia garantizará un lugar en las salas de 3 años

La Provincia garantizará un lugar en las salas de 3 años
7 de Marzo de 2026 | 02:12
Edición impresa

El gobernador Axel Kicillof firmó ayer el decreto que busca que para 2027 todos los niños a partir de los 3 años asistan a un Jardín de Infantes. La decisión, confirmada en la apertura de la asamblea legislativa, establece que, a partir del próximo ciclo lectivo, el Estado provincial deberá garantizar vacantes para ese grupo etario en todo el territorio bonaerense.

En línea con las leyes educativas, el Decreto 158/2026 encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación adoptar las medidas necesarias para asegurar la cobertura total del nivel Inicial. Y se sustenta en la ampliación de jardines, nuevas secciones y mayor cobertura educativa, con prioridad en zonas vulnerables y financiamiento previsto en el presupuesto.

La directiva se apoya en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial, que establecen la obligación del Estado de garantizar la educación desde edades tempranas. En ese marco, se destaca que el acceso a la educación inicial constituye una herramienta clave para mejorar las trayectorias educativas futuras. En la Provincia la tasa de asistencia llegó al 87,5% en 2025.

 

