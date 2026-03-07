Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
El tiempo continuaba inestable este sábado en La Plata y alrededores, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico oficial arrojó para hoy probables (40%) lloviznas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 25.
Para el domingo se aguarda cielo ligeramente nublado a mayormente nublado hacia la tarde, ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora y temperaturas con marcas de 19 a 25 grados.
En tanto que para el lunes se espera cielo mayormente nublado, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche y temperaturas que oscilarán los 18 y 25 grados, anticipó el SMN.
