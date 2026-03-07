Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata

Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
7 de Marzo de 2026 | 07:10

El tiempo continuaba inestable este sábado en La Plata y alrededores, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico oficial arrojó para hoy probables (40%) lloviznas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 25.

Para el domingo se aguarda cielo ligeramente nublado a mayormente nublado hacia la tarde, ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora y temperaturas con marcas de 19 a 25 grados.

En tanto que para el lunes se espera cielo mayormente nublado, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche y temperaturas que oscilarán los 18 y 25 grados, anticipó el SMN.

Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

