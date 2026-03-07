Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata

El tiempo continuaba inestable este sábado en La Plata y alrededores, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico oficial arrojó para hoy probables (40%) lloviznas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 25.

Para el domingo se aguarda cielo ligeramente nublado a mayormente nublado hacia la tarde, ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora y temperaturas con marcas de 19 a 25 grados.

En tanto que para el lunes se espera cielo mayormente nublado, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche y temperaturas que oscilarán los 18 y 25 grados, anticipó el SMN.