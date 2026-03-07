Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Buscan restablecer la institucionalidad partidaria

El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio

La decisión fue adoptada por amplia mayoría por el Comité y la Convención de Contingencia. El cierre de listas será el 8 de mayo

El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio

La UCR decidió adelantar las elecciones / EL DIA

7 de Marzo de 2026 | 01:43
Edición impresa

Los principales espacios internos de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires acordaron adelantar las elecciones internas partidarias al 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo, en el marco de un proceso destinado a normalizar institucionalmente al partido. Originalmente, los comicios estaban previstos para el 6 de septiembre.

La definición fue adoptada tras las reuniones del Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, órganos creados para garantizar la continuidad orgánica de la UCR bonaerense hasta la realización de elecciones internas.

El Plenario del Comité de Contingencia se reunió luego de una convocatoria impulsada por seis de sus diez integrantes.

La autoconvocatoria fue firmada por Sofía Gambier, Walter Carusso, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Lunghi, Miguel Bazze y Josefina Mendoza.

El encuentro contó con quórum de siete miembros, incluyendo a María Josefina Ignacio, y resolvió por mayoría adelantar las elecciones internas al 7 de junio, con el correspondiente cierre de listas el 8 de mayo.

Ratificación de la Convención de Contingencia

Luego se reunió la Convención de Contingencia Provincial, convocada por su coordinador Pablo Domenichini, que trató las resoluciones adoptadas por el Comité.

Con quórum completo, la Convención ratificó el nuevo calendario electoral con nueve votos afirmativos: Pablo Domenichini, Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Diego Garciarena, Miguel Gargaglione, Sebastián Salvador y Érica Revilla.

El único voto en contra correspondió al convencional Agustín Maspoli, referente del sector encabezado por Miguel Fernández.

Durante la sesión también se resolvió regularizar la Junta Electoral partidaria, encargada de organizar el proceso interno, y designar un nuevo apoderado partidario en reemplazo de Federico Carozzi.

Las resoluciones fueron comunicadas al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

El acuerdo político fue alcanzado entre los sectores Futuro Radical, integrado por dirigentes vinculados a Evolución Radical y referenciados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y Unidad Radical, espacio identificado con el senador nacional Maximiliano Abad.

Ambos sectores coincidieron en la necesidad de acelerar la institucionalización del partido y avanzar en un esquema de unidad interna.

Según señalaron, la prolongación del actual esquema de contingencia debilita la legitimidad política del radicalismo bonaerense y dificulta el funcionamiento regular de sus órganos, por lo que se decidió anticipar la elección interna para restablecer plenamente la institucionalidad partidaria.

El objetivo, indicaron, es ordenar institucionalmente al radicalismo bonaerense y comenzar a delinear una estrategia política con vistas a 2027.

 

