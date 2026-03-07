Inquietud por una toma debajo de un puente

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La tranquilidad de la zona norte de la ciudad se vio alterada este viernes por un episodio que reavivó la inquietud vecinal respecto a la seguridad de los espacios públicos. Un intento de toma de tierras en un predio perteneciente a la Comuna derivó en un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad, que culminó con el arresto de dos personas y el secuestro de materiales de construcción.
El procedimiento fue ejecutado por personal de la Comisaría Décima de City Bell en las inmediaciones del puente ubicado en la intersección de Camino General Belgrano y calle 455. La intervención policial se produjo tras un alerta que daba cuenta de movimientos sospechosos en el terreno, en la zona de un puente donde se presumía el inicio de una ocupación ilegal.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos personas que se encontraban colocando postes y tirantes de madera con la aparente intención de montar una estructura precaria. Según informó la Policía, el despliegue permitió frustrar la maniobra antes de que la construcción fuera consolidada en el terreno municipal.
En el lugar fueron aprehendidos un hombre de 42 años y una mujer de 40, ambos con domicilio en City Bell. Durante la requisa del sector, los agentes incautaron una pala de punta con mango y varios tirantes de madera que estaban siendo utilizados para delimitar el espacio y levantar la casilla.
La causa fue caratulada inicialmente como “Usurpación en grado de tentativa” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Corfield.
Tras ser notificada del procedimiento y convalidar las actuaciones del personal policial, la magistrada dispuso la libertad de los implicados en la causa abierta en el fuero penal.
