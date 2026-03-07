Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El procedimiento policial culminó con tres allanamientos

El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata

Detuvieron a Santiago Lara, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas. El acusado decía ser hijo del ex futbolista

El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata

DETUVIERON EN LA PLATA AL FALSO HIJO DE MARADONA / WEB

7 de Marzo de 2026 | 02:24
El arresto de Santiago Lara, quien años atrás cobró notoriedad mediática por afirmar que era hijo de Diego Maradona, volvió a colocar su nombre en el centro de la escena. Esta vez no es por un reclamo de filiación sino por una causa penal por presunta venta de drogas que se investiga en La Plata.

El joven fue detenido en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, expediente que también tiene como imputados a su padre, Marcelo Fabián Lara, y a una mujer identificada como María José Boren. La pesquisa está a cargo del fiscal Hugo Tesón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 del Departamento Judicial local.

Según se desprende del expediente, la investigación se inició en febrero de 2024 a partir de información que advertía sobre la presunta venta de drogas en la zona céntrica de la capital bonaerense. Con el avance de las tareas de seguimiento y vigilancia, los investigadores comenzaron a reunir indicios sobre un presunto circuito de fraccionamiento y distribución de estupefacientes que tendría como punto de referencia una vivienda de calle 56 entre 20 y 21.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, en ese domicilio se habrían detectado movimientos compatibles con la venta de drogas al menudeo. Los investigadores sostienen que desde allí se fraccionaban sustancias en dosis individuales para luego comercializarlas en distintos puntos de la ciudad y también en la localidad de City Bell.

Con esos elementos reunidos, la Justicia ordenó una serie de allanamientos simultáneos que se concretaron en las últimas horas en distintos domicilios vinculados a los sospechosos. Los procedimientos permitieron secuestrar envoltorios con cocaína, sustancias sintéticas, pastillas que reaccionaron al test de anfetaminas y metanfetaminas, además de recortes de nylon, bolsas tipo ziploc y una balanza de precisión presuntamente utilizada para el fraccionamiento de las drogas.

Tras los operativos, quedaron a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal en el marco de la causa que investiga la presunta infracción a la Ley 23.737.

Consultado sobre la situación actual del detenido, el abogado Fabián Musto, quien lo representó en aquel proceso judicial por filiación, explicó que perdió contacto con él. Según señaló, el vínculo profesional se interrumpió cuando Lara y su padre rechazaron avanzar con las medidas que había solicitado en la causa. Desde entonces, afirmó el letrado, no volvió a tener noticias del joven.

 

