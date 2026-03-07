Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Disparidad de precios

En qué provincia es más caro llenar el changuito

El valor del changuito varía en las distintas regiones del país / WEB

7 de Marzo de 2026 | 01:40
Edición impresa

El costo de una compra mensual de alimentos y productos básicos para una familia de clase media varió de forma significativa según la provincia al cierre de 2025. En algunas jurisdicciones superó los 900.000 pesos.

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz, con un costo de $944.603. Le siguen otras provincias de la Patagonia: Chubut ($925.409), Tierra del Fuego ($918.569), Neuquén ($890.592) y Río Negro ($889.937).

En el otro extremo, los valores más bajos se verificaron en La Rioja ($832.865), Chaco ($832.188) y Misiones ($828.807).

Durante febrero, el costo de la canasta relevada por la consultora Analytica registró los mayores incrementos en Formosa (2,6%), Catamarca (2,4%) y La Pampa (2,3%). Los aumentos más bajos se observaron en Corrientes (0,6%) y San Juan (0,4%).

Al comparar con el cierre de enero, los mayores incrementos absolutos en el costo de la canasta ocurrieron en San Luis ($52.949), Catamarca ($35.340) y La Pampa ($35.251). Las menores subas se registraron en Santa Fe ($16.248), el interior de Buenos Aires ($15.172) y Río Negro ($2.903).

“Entre las posibles causas en la dispersión de precios está el costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas”, aclaró Analytica.

El Indec midió cuánto se gasta en supermercados en cada provincia por habitante. Las provincias de la Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubican entre las jurisdicciones con mayor desembolso en supermercados.

 

