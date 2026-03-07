Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

En un mano a mano con un programa televisivo, el ex jugador de Estudiantes Mauro Boselli, se refirió a sus etapas por el Club, desde la final del Mundo ante Barcelona, donde “se pudrió todo”, hasta el duro ciclo Abel Balbo que casi adelanta su retiro.

Nacido futbolísticamente en All Boys -posteriormente debutó en Boca-, pero con gran parte del corazón pintado de rojo y blanco, Boselli comentó algunas intimidades de aquella final en Abu Dabi ante el temible equipo dirigido técnicamente por Pep Guardiola.

En este sentido, expresó que no pudieron intercambiar camisetas con los jugadores rivales porque “se había podrido todo”. Entrando más en detalles, puntualizó: “En un momento, la Bruja se pelea con un ayudante de campo de ellos. Se pudrió todo, los tipos de Barcelona dijeron ‘no cambian ninguna camiseta’ y entonces no pudimos cambiar nada”.

Para desdramatizar la situación, explicó que si bien se trenzó con el asistente de Guardiola, Juan Sebastián Verón fue el único que regresó a La Plata con una casaca en su valija: “Creo que la Bruja después se llevó la de Messi porque eran compañeros de la Selección, pero ahí no pudimos cambiar las camisetas”.

Por su parte, pese a no tener la posibilidad de intercambiar, contó con cuál de todas las figuras de Barcelona quería intercambiar su N°9: “Me hubiese gustado llevarme la de Ibrahimovic”.

En cuanto a su rendimiento dentro del campo de juego, tiró: “Habré tocado diez pelotas, de las cuales cinco se las habré dado al contrario, ja. Lo que pasa es que en esos partidos lo único que hacés es correr atrás de la pelota porque la tienen siempre ellos”. Además comentó la tarea que le habían pedido desde el CT comandado por Alejandro Sabella: Yo tenía una orden muy marcada de quedarme con Piqué y dejar que Puyol saliera con la pelota. Donde estaba Piqué, yo estaba al lado. Era Shakira, ja”.

Mauro Boselli tuvo tres etapas doradas en Estudiantes, aunque en la tercera un factor casi logra que el delantero tome una decisión prematura en su carrera profesional, que dio marcha atrás gracias a la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica.

En ese contexto, tras su regreso en 2022, teniendo una gran temporada en lo personal para él, con 18 goles en 44 partidos, bajo la gestión Zielinski, el 2023 no inició de la mejor manera con la llegada de Abel Balbo. “Yo no estaba bien en Estudiantes. Estaba con el otro entrenador que la verdad no había feeling, no conmigo, sino con el equipo, con varios compañeros ni con nadie. Después con los dirigentes también terminó mal”, declaró.

Mientras que agregó que el arribo del Barba a Estudiantes fue importante, ya que “llegó en el momento justo de mi carrera, porque si él no llegaba, yo hubiese jugado seis meses menos. Esa es una realidad”.

Mauro Boselli, ex jugador de Estudiantes.