Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |“se pudrió todo”, expresó acerca de aquel partido en abu dabi

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

El ex goleador del Pincha recordó la definición del Mundial de Clubes 2009, y se refirió a la fugaz pero dura gestión de Abel Balbo

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira
7 de Marzo de 2026 | 03:03
Edición impresa

En un mano a mano con un programa televisivo, el ex jugador de Estudiantes Mauro Boselli, se refirió a sus etapas por el Club, desde la final del Mundo ante Barcelona, donde “se pudrió todo”, hasta el duro ciclo Abel Balbo que casi adelanta su retiro.

Nacido futbolísticamente en All Boys -posteriormente debutó en Boca-, pero con gran parte del corazón pintado de rojo y blanco, Boselli comentó algunas intimidades de aquella final en Abu Dabi ante el temible equipo dirigido técnicamente por Pep Guardiola.

En este sentido, expresó que no pudieron intercambiar camisetas con los jugadores rivales porque “se había podrido todo”. Entrando más en detalles, puntualizó: “En un momento, la Bruja se pelea con un ayudante de campo de ellos. Se pudrió todo, los tipos de Barcelona dijeron ‘no cambian ninguna camiseta’ y entonces no pudimos cambiar nada”.

Para desdramatizar la situación, explicó que si bien se trenzó con el asistente de Guardiola, Juan Sebastián Verón fue el único que regresó a La Plata con una casaca en su valija: “Creo que la Bruja después se llevó la de Messi porque eran compañeros de la Selección, pero ahí no pudimos cambiar las camisetas”.

Por su parte, pese a no tener la posibilidad de intercambiar, contó con cuál de todas las figuras de Barcelona quería intercambiar su N°9: “Me hubiese gustado llevarme la de Ibrahimovic”.

En cuanto a su rendimiento dentro del campo de juego, tiró: “Habré tocado diez pelotas, de las cuales cinco se las habré dado al contrario, ja. Lo que pasa es que en esos partidos lo único que hacés es correr atrás de la pelota porque la tienen siempre ellos”. Además comentó la tarea que le habían pedido desde el CT comandado por Alejandro Sabella: Yo tenía una orden muy marcada de quedarme con Piqué y dejar que Puyol saliera con la pelota. Donde estaba Piqué, yo estaba al lado. Era Shakira, ja”.

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

LE PUEDE INTERESAR

Coudet suma un hombre de confianza a su staff

Mauro Boselli tuvo tres etapas doradas en Estudiantes, aunque en la tercera un factor casi logra que el delantero tome una decisión prematura en su carrera profesional, que dio marcha atrás gracias a la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica.

En ese contexto, tras su regreso en 2022, teniendo una gran temporada en lo personal para él, con 18 goles en 44 partidos, bajo la gestión Zielinski, el 2023 no inició de la mejor manera con la llegada de Abel Balbo. “Yo no estaba bien en Estudiantes. Estaba con el otro entrenador que la verdad no había feeling, no conmigo, sino con el equipo, con varios compañeros ni con nadie. Después con los dirigentes también terminó mal”, declaró.

Mientras que agregó que el arribo del Barba a Estudiantes fue importante, ya que “llegó en el momento justo de mi carrera, porque si él no llegaba, yo hubiese jugado seis meses menos. Esa es una realidad”.

“Eduardo llegó en un momento muy importante de mi carrera, porque si no venía, jugaba seis meses menos”

Mauro Boselli, ex jugador de Estudiantes.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes empieza a palpitar la Libertadores

El Cacique espera por la evolución de Tomás Palacios para el viernes

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

En qué provincia es más caro llenar el changuito
Últimas noticias de Deportes

Miramón no llega al partido ante Banfield

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

Coudet suma un hombre de confianza a su staff

La recuperación de los tocados, un tema central
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
La Ciudad
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Inquietud por una toma debajo de un puente
Política y Economía
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La producción industrial sigue en pleno retroceso
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla