Política y Economía |La definición de la paritaria

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Los gremios aceptaron la propuesta del Gobierno bonaerense: suba del 7,5% para marzo y abril, con una bonificación de $28.700

Finalmente hubo acuerdo entre los docentes y la Provincia / EL DIA

Finalmente hubo acuerdo entre los docentes y la Provincia / EL DIA

7 de Marzo de 2026 | 01:42
Edición impresa

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba— aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió cerrar la negociación paritaria docente para el bimestre marzo-abril.

La decisión fue adoptada luego de las consultas internas que cada organización realizó con sus congresos y asambleas distritales. De esta manera, la administración de Axel Kicillof logró encauzar la negociación salarial tras el paro que docentes, estatales y judiciales llevaron adelante esta semana en rechazo a la oferta inicial.

El acuerdo contempla un incremento salarial del 7,5% para el bimestre, además de una bonificación extraordinaria destinada a compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario que hasta el año pasado financiaba el Gobierno nacional.

Cómo se compone el aumento

La propuesta salarial aceptada por los sindicatos docentes incluye distintos tramos de incremento sobre los salarios vigentes y una compensación adicional.

En primer lugar, se consolida el aumento del 1,5% otorgado en febrero, que había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros incrementos.

A partir de allí, el acuerdo establece: un aumento del 5% en marzo, calculado sobre los haberes de enero; un incremento adicional del 2,5% en abril, también con base en los salarios de enero; y una bonificación no remunerativa y no bonificable de $28.700, denominada “Compensación FONID/Conectividad”.

Esta bonificación se abonará siguiendo la modalidad establecida para el FONID en el Decreto N°1230/14 y alcanzará tanto a docentes de gestión estatal como privada.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), su presidenta Liliana Olivera destacó que los porcentajes acordados también serán percibidos por los docentes jubilados, lo que permitirá que el aumento tenga impacto en todo el sistema educativo provincial.

Cómo queda la escala salarial docente

Con la aplicación de los incrementos acordados en la negociación paritaria, las escalas salariales docentes quedarán actualizadas a partir de marzo y abril.

Según el detalle difundido tras el acuerdo, los salarios de referencia se ubicarán en los siguientes valores:

- Maestro de grado: $800.084 en marzo y $850.053 en abril.

- Maestro de grado con jornada completa: $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril.

- Maestro de grado con quinta hora: $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril.

- Profesor con 20 módulos: $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril.

Estos montos corresponden a los cargos testigo utilizados habitualmente en las negociaciones paritarias para calcular el impacto de los incrementos en la estructura salarial docente.

Reapertura de la negociación

El acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y los gremios docentes incluye una cláusula de monitoreo que permitirá evaluar la evolución de los salarios frente a la inflación y otros indicadores económicos.

En ese sentido, las partes acordaron realizar una mesa de seguimiento durante la primera quincena de mayo de 2026, instancia en la que se analizarán variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la recaudación provincial y la evolución general de la economía.

Además, el acta paritaria establece que las negociaciones se reabrirán formalmente en junio de 2026, con la posibilidad de adelantar ese encuentro si las condiciones económicas se apartan de las proyecciones utilizadas para definir el acuerdo actual.

Un acuerdo tras el paro docente

El cierre del acuerdo salarial se produjo pocos días después de la medida de fuerza que llevaron adelante docentes, trabajadores estatales y judiciales en reclamo de una mejora en la oferta salarial inicial del Gobierno bonaerense.

Los sindicatos venían cuestionando especialmente la propuesta del 3% de aumento para febrero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre. Aunque esa cifra fue rechazada en un primer momento por las organizaciones sindicales, el incremento ya había sido liquidado por la Provincia.

En el caso de Suteba, el gremio mayoritario entre los docentes bonaerenses, la propuesta fue aprobada tras la realización de asambleas en los distintos distritos de la Provincia.

Sin embargo, un sector disidente de ese sindicato manifestó su rechazo al acuerdo y convocó a una nueva jornada de paro para la próxima semana.



