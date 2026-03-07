Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

Un hombre de 68 años está en grave estado luego de haber sido apuñalado en un episodio que ahora investiga la Justicia. Por el ataque fue aprehendida una mujer de 28, quien quedó imputada en una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa”.

Fuentes indicaron que todo se registró en 523 entre 18 y 19, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron al herido identificado como G. B. D. (68), con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, la espalda y el abdomen. En ese momento una ambulancia del SAME ya realizaba maniobras de asistencia y luego lo trasladó de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó en estado crítico.

De acuerdo con lo informado en el procedimiento, minutos después los policías lograron ubicar en las inmediaciones a una mujer que había sido vista correr por la zona. Se trataba de una mujer, quien fue interceptada a pocas cuadras del lugar y posteriormente aprehendida.

Según indicaron fuentes del caso, la atacante habría señalado que agredió al hombre luego de encontrarlo presuntamente masturbándose delante de sus dos hijos, de 9 y 7 años, con quienes residía desde hacía pocos días en una habitación que alquilaba en la vivienda del jubilado.

Durante el operativo también se incautó el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque y se preservó la escena para la realización de pericias. En paralelo, los menores quedaron momentáneamente al cuidado de una vecina hasta la intervención de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que dispuso su traslado para garantizar su resguardo.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, que avaló la aprehensión de la mujer y ordenó las primeras diligencias para reconstruir lo sucedido.

Al cierre de esta edición, el hombre permanecía internado en grave estado, mientras la Justicia avanza para esclarecer el hecho.