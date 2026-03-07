Miramón no llega al partido ante Banfield

Gimnasia apunta al compromiso del próximo miércoles en cancha de Banfield y esta mañana Fernando Zaniratto tiene pensado realizar un ensayo futbolístico con vistas a confirmar el equipo que enfrentará al Taladro, en el que deberá buscar reemplazante para el lesionado Ignacio Miramón.

Nacho, quien salió en el complemento del encuentro ante Tigre a causa de una sobrecarga en un aductor, entrenó diferenciado durante los últimos dos días y quedará al margen de la convocatoria, aunque se desconoce la entidad de la lesión. El volante ya se había perdido las dos primeras fechas del Apertura por una lesión muscular que sufrió en el amistoso contra Lanús disputado el pasado 14 de enero.

Sin dudas, la baja de Miramón es sensible, pero de ningún modo inesperada. Se trata de la segunda lesión muscular en dos meses y tiene que ver con la larga inactividad que tuvo entre sus pasos por Lille (2024) y Boca Juniors (2025), años en los que, sumados sus partidos, no alcanzó la cantidad de encuentros disputados en los primeros nueve meses de 2023 con la casaca albiazul.

La presencia de Miramón en el equipo titular es importante desde lo futbolístico, pero también desde lo económico. Si el futbolista juega más del 60% de los partidos, el Lobo no deberá pagar cargo por la cesión a préstamo. Si bien seguramente el contrato contempla las ausencias por lesión, esta nueva lesión le quita el ritmo de competencia que Miramón estaba tratando de alcanzar en las últimas fechas, cuando desde el partido ante Gimnasia de Mendoza alcanzó continuidad entre los once.

La idea del cuerpo técnico para hoy es realizar una práctica de fútbol contra la Reserva, que recién jugará el próximo martes como visitante de Sarmiento en Junín. Sin Miramón crecen las chances para el regreso de Franco Torres. De esta manera, los titulares triperos serían Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Si Franco Torres llegase a ser el elegido, Zaniratto podrá volver al esquema original 4-2-3-1 con nacho Fernández más centralizado, un sistema que dejó de lado para que Nacho Fernández tomase más contacto con el balón y para que pudieran convivir como titulares Nacho Miramón y el tucumano Max.

Otra alternativa sería el ingreso de Agustín Auzmendi, con Marcelo Torres detrás del centrodelantero y Nacho Fernández jugando desde la derecha, tal vez con una mayor obligación defensiva al no tener atrás el reaseguro de Miramón. Incluso con el propio ingreso de Auzmendi, el entrenador mens sana podría intentar el mismo sistema 4-2-3-1, pero Augusto Max debería estar aún más atento al sistema defensivo que no dio garantías en el partido disputado ante Tigre en Victoria.

Hoy Zaniratto buscará las variantes en la práctica de fútbol que se desarrollará en el predio de Estancia Chica. Y no hay que descartar que el lunes o martes haya algún otro bloque de fútbol para terminar de definir la formación titular, en una etapa del torneo en la que comienzan a definirse los equipos que pelearán hasta el final por la clasificación a los playoffs y por quedar bien parado para la clasificación a copas internacionales.

Zunino será el árbitro en Banfield

Sebastián Zunino será el árbitro del partido entre Gimnasia y Banfield por la décima jornada del Torneo Apertura. El encuentro se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 17.30 en el Estadio Florencio Sola.

Junto a Sebastián Zunino trabajarán los asistentes Pablo Gualtieri y Diego Romero, mientras que Julián Beligoy será el Cuarto árbitro. A cargo del VAR estará Laura Fortunato con la asistencia de Juan Pablo Loustau.

La inactividad le hizo pagar su precio a Nacho: es la segunda lesión en solo dos meses