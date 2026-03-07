Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Zaniratto hace fútbol para buscarle reemplazo

Miramón no llega al partido ante Banfield

Aunque no se informó cuál es el grado de la lesión, el volante entrenó diferenciado y no estará en el compromiso del miércoles pese al parate en el fútbol por la huelga dispuesta por la AFA

Miramón no llega al partido ante Banfield
7 de Marzo de 2026 | 03:04
Edición impresa

Gimnasia apunta al compromiso del próximo miércoles en cancha de Banfield y esta mañana Fernando Zaniratto tiene pensado realizar un ensayo futbolístico con vistas a confirmar el equipo que enfrentará al Taladro, en el que deberá buscar reemplazante para el lesionado Ignacio Miramón.

Nacho, quien salió en el complemento del encuentro ante Tigre a causa de una sobrecarga en un aductor, entrenó diferenciado durante los últimos dos días y quedará al margen de la convocatoria, aunque se desconoce la entidad de la lesión. El volante ya se había perdido las dos primeras fechas del Apertura por una lesión muscular que sufrió en el amistoso contra Lanús disputado el pasado 14 de enero.

Sin dudas, la baja de Miramón es sensible, pero de ningún modo inesperada. Se trata de la segunda lesión muscular en dos meses y tiene que ver con la larga inactividad que tuvo entre sus pasos por Lille (2024) y Boca Juniors (2025), años en los que, sumados sus partidos, no alcanzó la cantidad de encuentros disputados en los primeros nueve meses de 2023 con la casaca albiazul.

La presencia de Miramón en el equipo titular es importante desde lo futbolístico, pero también desde lo económico. Si el futbolista juega más del 60% de los partidos, el Lobo no deberá pagar cargo por la cesión a préstamo. Si bien seguramente el contrato contempla las ausencias por lesión, esta nueva lesión le quita el ritmo de competencia que Miramón estaba tratando de alcanzar en las últimas fechas, cuando desde el partido ante Gimnasia de Mendoza alcanzó continuidad entre los once.

La idea del cuerpo técnico para hoy es realizar una práctica de fútbol contra la Reserva, que recién jugará el próximo martes como visitante de Sarmiento en Junín. Sin Miramón crecen las chances para el regreso de Franco Torres. De esta manera, los titulares triperos serían Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Si Franco Torres llegase a ser el elegido, Zaniratto podrá volver al esquema original 4-2-3-1 con nacho Fernández más centralizado, un sistema que dejó de lado para que Nacho Fernández tomase más contacto con el balón y para que pudieran convivir como titulares Nacho Miramón y el tucumano Max.

LE PUEDE INTERESAR

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

Otra alternativa sería el ingreso de Agustín Auzmendi, con Marcelo Torres detrás del centrodelantero y Nacho Fernández jugando desde la derecha, tal vez con una mayor obligación defensiva al no tener atrás el reaseguro de Miramón. Incluso con el propio ingreso de Auzmendi, el entrenador mens sana podría intentar el mismo sistema 4-2-3-1, pero Augusto Max debería estar aún más atento al sistema defensivo que no dio garantías en el partido disputado ante Tigre en Victoria.

Hoy Zaniratto buscará las variantes en la práctica de fútbol que se desarrollará en el predio de Estancia Chica. Y no hay que descartar que el lunes o martes haya algún otro bloque de fútbol para terminar de definir la formación titular, en una etapa del torneo en la que comienzan a definirse los equipos que pelearán hasta el final por la clasificación a los playoffs y por quedar bien parado para la clasificación a copas internacionales.

Zunino será el árbitro en Banfield

Sebastián Zunino será el árbitro del partido entre Gimnasia y Banfield por la décima jornada del Torneo Apertura. El encuentro se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 17.30 en el Estadio Florencio Sola.

Junto a Sebastián Zunino trabajarán los asistentes Pablo Gualtieri y Diego Romero, mientras que Julián Beligoy será el Cuarto árbitro. A cargo del VAR estará Laura Fortunato con la asistencia de Juan Pablo Loustau.

La inactividad le hizo pagar su precio a Nacho: es la segunda lesión en solo dos meses

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Lanús vino por el Chelo Torres pero Gimnasia no quiere vender

Trabajan para que la pantalla led se estrene en el partido con Independiente Rivadavia

Hay acuerdo con Balonpie por Miramón y Lescano

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
Últimas noticias de Deportes

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

Coudet suma un hombre de confianza a su staff

La recuperación de los tocados, un tema central
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
La Ciudad
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Inquietud por una toma debajo de un puente
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Política y Economía
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La producción industrial sigue en pleno retroceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla